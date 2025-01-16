隱巷內赫見米其林美食 連書畫大師吳季如也提筆加持

台中市隱密巷弄內赫見隱藏版米其林美食，美味不僅吸引許多藝文界名人進店品嚐，店名「客觀」更是由書畫大師吳季如題字加持；而黃騰萱、陳美惠等老師的作品則懸掛於入口處迎賓，可說是一家擁有美食與藝術雙重饗宴的餐廳。

此外，三位坐鎮的主廚及主理人經歷更是驚人，分別待過米其林餐廳樂沐、小樂沐、火氣大（Forchetta）、國宴餐廳「圓山飯店」以及澳洲二帽餐廳等，稱得上是一家星光滿天的高光美食店家，價格卻親民到令人不敢置信，因此悄悄試賣一個多月來，天天訂位爆滿。

「客觀」是一家很小的店，主打日式炭火料理，僅能容納20來人的位置，布置卻很有日本江戶時代氛圍。主理人陳泓霖曾待過Forchetta餐廳，並在勤美商圈另開設一家「主觀廚房」美式早午餐。

主廚陳威呈經歷更是豐富，高雄餐旅大學畢後陸續待過圓山飯店、樂沐、小樂沐，以及澳洲數家二帽級餐廳，另一位John也是畢業於餐旅科系，三人對於料理想法一拍即合，特別選在與文心、公益路一巷之隔的大墩14街小巷內，開設「客觀」炭火小料理。

餐廳以套餐方式呈現，主餐只有四種：A5黑毛和牛牛排、A5黑毛和牛漢堡排、炭烤日式青甘魚、烤伊比利橡木豬排四種。陳泓霖說，「客觀」特別選用來自日本的頂級和牛及鰤魚，並採用台灣在地優質、新鮮且無農藥殘留的蔬菜與水果，譬如櫛瓜、蘆筍、有機青菜等，均來自小農精心栽培。

此外，超人氣的漢堡排也是選用新鮮、無添加的日本和牛純肉製成，保證不使用任何人工添加物，確保每一口都充滿天然的肉香與原汁原味。

主廚陳威呈則表示：「我們希望將東西方烹飪技藝巧妙融合，創造出既具傳統韻味又帶有現代風格的料理」。炭燒所需的木炭則使用台灣龍眼木與荔枝木製成，期利用木炭本身燃燒時散發的獨特風味，為西餐食材注入新的生命，使每一道菜肴都充滿驚喜和層次感。

而為了讓客人能深入感受每道料理精髓，在餐點上桌時，服務人員也會提供「說菜」服務。

除了精美的菜品，餐廳的設計也極具藝術感。每個用餐區域都以當地知名畫家的作品作為裝飾，營造出濃厚的藝術氛圍。同時，將日本現代與江戶時代結合，打造街道與入口玄關，讓人有身處日本新街道與舊日式建築感覺。