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太魯閣+台北晶華雙享沐蘭SPA 新春優惠暖身更暖心

聯合報／ 記者高婉珮 ／台北即時報導
太魯閣晶英酒店「薑心舒活」療程，結合印度尼西亞流傳數百年的傳統技法，以掌壓、揉按等動作進行油壓按摩。圖／晶華國際酒店集團提供
太魯閣晶英酒店「薑心舒活」療程，結合印度尼西亞流傳數百年的傳統技法，以掌壓、揉按等動作進行油壓按摩。圖／晶華國際酒店集團提供

節氣進入小寒，身體也隨之進入冬日調整期，晶華國際酒店集團自創品牌「沐蘭SPA」，特別攜手台灣在地唯一結合薑元素的香氛保養品牌「薑心比心」，自即日起至3月31日，於太魯閣晶英酒店與台北晶華酒店共同推出以薑精油為主軸的「薑心舒活」與「薑心暖心」療程，幫助旅人抵禦寒冷、放鬆身心。

選擇太魯閣晶英「薑心舒活」療程（售價4,200元＋10%）的旅人，一踏入芳療間即可置身於雪松與薑芬的氛圍中。療程自以翠波雪松按摩油進行背部、足部與頭肩的油壓按摩展開，讓薑中的薑辣素成份促進血液循環，同時溫熱肌膚，搭配雪松的木質香調，迅速放鬆身心。療程最後還可在溫暖浴池中眺望峽谷美景，並享用以薑為主題的多款茶點，進一步感受與自然的深層連結。此外，太魯閣晶英酒店即日起至2月28日特別推出「好事成雙SPA療程方案」，2人同行即享8折優惠；新春期間（1月28日至2月2日）2人同行，則提供9折優惠。

台北晶華酒店「薑心暖心」療程（售價5,500元＋10%），共計100分鐘，以飯店主廚端出溫潤暖心的檸檬薑茶揭開序幕，搭配足部薑鹽浴活絡氣血，迅速放鬆旅人緊繃的身心；芳療師接著會使用品牌經典的純薑暖膚按摩油，進行全身油壓按摩。療程最後還有薑奶湯浴，將添加老薑等天然植萃精華的泡湯粉倒入浴池中，透過排汗促進新陳代謝，帶來淨身、安寧心神的效果。旅人可另加價入住充滿南國島嶼風情的沐蘭套房，兩天一夜每房11,500元起＋10%，再贈翌日CNN唯一推薦自助早餐。

這次的聯名療程皆選用來自台灣東岸海拔800公尺的純淨優質薑種，由更生人以無農藥、無污染的自然栽培法栽種。這樣的合作不僅促進了當地經濟與就業機會，也以永續的生產模式與在地農業共好；藉由這場身心療癒之旅，沐蘭SPA與聯合國SDGs永續發展目標，一同實踐關愛環境與社會的承諾。

台北晶華沐蘭SPA「薑心暖心」療程，由足部薑鹽浴揭開序幕。圖／晶華國際酒店集團提供
台北晶華沐蘭SPA「薑心暖心」療程，由足部薑鹽浴揭開序幕。圖／晶華國際酒店集團提供
台北晶華沐蘭SPA推出的「薑心暖心」療程，使用品牌經典的薰衣草沐浴鹽、純薑暖膚按摩油以及薑奶湯浴包，為身心靈帶來溫暖呵護。圖／晶華國際酒店集團提供
台北晶華沐蘭SPA推出的「薑心暖心」療程，使用品牌經典的薰衣草沐浴鹽、純薑暖膚按摩油以及薑奶湯浴包，為身心靈帶來溫暖呵護。圖／晶華國際酒店集團提供
太魯閣晶英酒店的沐蘭SPA，每間芳療室皆有大片玻璃窗，體驗療程之餘還可一覽山水之美。圖／晶華國際酒店集團提供
太魯閣晶英酒店的沐蘭SPA，每間芳療室皆有大片玻璃窗，體驗療程之餘還可一覽山水之美。圖／晶華國際酒店集團提供
太魯閣晶英酒店「薑心舒活」療程，採用「薑心比心」的翠波雪松香氛，讓旅人迅速放鬆身心。圖／晶華國際酒店集團提供
太魯閣晶英酒店「薑心舒活」療程，採用「薑心比心」的翠波雪松香氛，讓旅人迅速放鬆身心。圖／晶華國際酒店集團提供
台北晶華沐蘭SPA空間設計簡雅沈靜，為旅人打造優雅靜謐的城市度假勝地。圖／晶華國際酒店集團提供
台北晶華沐蘭SPA空間設計簡雅沈靜，為旅人打造優雅靜謐的城市度假勝地。圖／晶華國際酒店集團提供

太魯閣 按摩 晶英酒店

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