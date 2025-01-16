太魯閣+台北晶華雙享沐蘭SPA 新春優惠暖身更暖心
節氣進入小寒，身體也隨之進入冬日調整期，晶華國際酒店集團自創品牌「沐蘭SPA」，特別攜手台灣在地唯一結合薑元素的香氛保養品牌「薑心比心」，自即日起至3月31日，於太魯閣晶英酒店與台北晶華酒店共同推出以薑精油為主軸的「薑心舒活」與「薑心暖心」療程，幫助旅人抵禦寒冷、放鬆身心。
選擇太魯閣晶英「薑心舒活」療程（售價4,200元＋10%）的旅人，一踏入芳療間即可置身於雪松與薑芬的氛圍中。療程自以翠波雪松按摩油進行背部、足部與頭肩的油壓按摩展開，讓薑中的薑辣素成份促進血液循環，同時溫熱肌膚，搭配雪松的木質香調，迅速放鬆身心。療程最後還可在溫暖浴池中眺望峽谷美景，並享用以薑為主題的多款茶點，進一步感受與自然的深層連結。此外，太魯閣晶英酒店即日起至2月28日特別推出「好事成雙SPA療程方案」，2人同行即享8折優惠；新春期間（1月28日至2月2日）2人同行，則提供9折優惠。
台北晶華酒店「薑心暖心」療程（售價5,500元＋10%），共計100分鐘，以飯店主廚端出溫潤暖心的檸檬薑茶揭開序幕，搭配足部薑鹽浴活絡氣血，迅速放鬆旅人緊繃的身心；芳療師接著會使用品牌經典的純薑暖膚按摩油，進行全身油壓按摩。療程最後還有薑奶湯浴，將添加老薑等天然植萃精華的泡湯粉倒入浴池中，透過排汗促進新陳代謝，帶來淨身、安寧心神的效果。旅人可另加價入住充滿南國島嶼風情的沐蘭套房，兩天一夜每房11,500元起＋10%，再贈翌日CNN唯一推薦自助早餐。
這次的聯名療程皆選用來自台灣東岸海拔800公尺的純淨優質薑種，由更生人以無農藥、無污染的自然栽培法栽種。這樣的合作不僅促進了當地經濟與就業機會，也以永續的生產模式與在地農業共好；藉由這場身心療癒之旅，沐蘭SPA與聯合國SDGs永續發展目標，一同實踐關愛環境與社會的承諾。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言