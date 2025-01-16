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浪漫與叛逆的二重性 Miu Miu 2025春夏 放肆甜美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Miu Miu 2025春夏展現了女孩與女人，叛逆與甜美，純真與老練的二元並存。圖／Miu Miu提供
Miu Miu 2025春夏展現了女孩與女人，叛逆與甜美，純真與老練的二元並存。圖／Miu Miu提供

Miu Miu發表2025春夏新品， 再度以純真、真實為主題，除了與法國童裝老牌Petit Bateau合作，並推出大量新款包包、蛇年掛飾，以及最熱門的聯名款：Miu Miu X New Balance也帶來新作，展現內藏老靈魂的青春叛逆姿態。

2025春夏Miu Miu以「Salt Looks Like Sugar」為題：「看起來像是糖的鹽」，想要在這資訊氾濫的年代，反思真實與虛擬的本質。大量的白色襯衫象徵了真實、無暇與本真，同時在細節注入了頑皮與小女孩的叛逆，並推出包含運動風格的夾克、風衣外套，又或是撞色的設計，帶有1970、1980的街頭風格；服裝秀上的棉質洋裝被下拉並摺於身體周圍，從實用主義出發、轉變得世故而老練：透過試誤、踩雷，以經驗打開了真實世界的大門。

一雙Miu Miu與New Balance的最新聯名休閒鞋再度到貨，成為本季的熱門單品：金屬銀色與白色運動網布交織，一只鞋履綑綁上了尼龍、麂皮兩條鞋帶，帶來了女孩、女人的雙重性；鞋履還有一款將休閒運動鞋改造的露趾夾腳鞋，並在內處藏入了芭蕾舞鞋的鬆緊帶，讓Miu Miu的女孩像是優雅的野馬，浪漫甜美也充滿活力。

因應蛇年推出的掛飾則有多款紅色小蛇選擇，可自由纏繞在包款的提把處，同時內藏金屬鈕扣，紅色小蛇的表面並有白色細線刺繡，讓小蛇宛如擬人化的寵物，關照四周環境、大膽探險，迎向全新2025。

大量的純白色象徵真誠，加上刺繡拼接的花卉圖案，是Miu Miu 2025春夏特色。圖／Miu Miu提供
大量的純白色象徵真誠，加上刺繡拼接的花卉圖案，是Miu Miu 2025春夏特色。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Beau皮革肩背包，價格店洽。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Beau皮革肩背包，價格店洽。圖／Miu Miu提供
Miu Miu棉質與皮革後背包，價格店洽。圖／Miu Miu提供
Miu Miu棉質與皮革後背包，價格店洽。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Tyre機能性面料與麂皮運動鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Tyre機能性面料與麂皮運動鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Tyre機能性面料與麂皮運動鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供
Miu Miu Tyre機能性面料與麂皮運動鞋，37,500元。圖／Miu Miu提供

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