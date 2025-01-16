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浪漫與叛逆的二重性 Miu Miu 2025春夏 放肆甜美
Miu Miu發表2025春夏新品， 再度以純真、真實為主題，除了與法國童裝老牌Petit Bateau合作，並推出大量新款包包、蛇年掛飾，以及最熱門的聯名款：Miu Miu X New Balance也帶來新作，展現內藏老靈魂的青春叛逆姿態。
2025春夏Miu Miu以「Salt Looks Like Sugar」為題：「看起來像是糖的鹽」，想要在這資訊氾濫的年代，反思真實與虛擬的本質。大量的白色襯衫象徵了真實、無暇與本真，同時在細節注入了頑皮與小女孩的叛逆，並推出包含運動風格的夾克、風衣外套，又或是撞色的設計，帶有1970、1980的街頭風格；服裝秀上的棉質洋裝被下拉並摺於身體周圍，從實用主義出發、轉變得世故而老練：透過試誤、踩雷，以經驗打開了真實世界的大門。
一雙Miu Miu與New Balance的最新聯名休閒鞋再度到貨，成為本季的熱門單品：金屬銀色與白色運動網布交織，一只鞋履綑綁上了尼龍、麂皮兩條鞋帶，帶來了女孩、女人的雙重性；鞋履還有一款將休閒運動鞋改造的露趾夾腳鞋，並在內處藏入了芭蕾舞鞋的鬆緊帶，讓Miu Miu的女孩像是優雅的野馬，浪漫甜美也充滿活力。
因應蛇年推出的掛飾則有多款紅色小蛇選擇，可自由纏繞在包款的提把處，同時內藏金屬鈕扣，紅色小蛇的表面並有白色細線刺繡，讓小蛇宛如擬人化的寵物，關照四周環境、大膽探險，迎向全新2025。
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