季節限定！全家便利商店Fami!ce「草莓牛奶霜淇淋」登場　minimore「草莓大福、草莓泡芙」回歸

全家便利商店超人氣商品Fami!ce霜淇淋又有新口味囉！1月20日起推出季節限定的「草莓牛奶」口味，並攜手不二家推出「煉乳牛奶」霜淇淋，雙口味打造絕配經典組合，還可加價8元獲得限量不二家新春資料夾。不僅如此，「全家」FamiPort集結全台名店推出近40款夢幻草莓甜點，實體店舖則有深受網友喜愛的minimore「草莓大福」、「草莓泡芙」再次回歸，這個冬天就用草莓甜點填滿幸福。

「全家」Fami!ce霜淇淋攜手日本知名甜點品牌FUJIYA不二家推出「煉乳牛奶」霜淇淋，首波搭配網友喜愛的「比利時巧克力」口味，1月20日起將推出第二波「草莓牛奶」口味，酸甜適中的草莓搭配香醇煉乳，草莓控必嘗。

1月25日至2月2日期間，「全家」加碼推出會員限定優惠，Fami!ce霜淇淋（包含阿芙佳朵、喝的霜淇淋）可享第2件5元，且從1月25日起，凡購買Fami!ce霜淇淋（包含阿芙佳朵、喝的霜淇淋，不限口味）都可以8元加購限量不二家新春資料夾，分別有和服款及飛天款兩款，隨機出貨不挑款，讓超萌的「牛奶妹」PEKO及「牛奶弟」POKO陪伴大家過新年，數量有限、售完為止。

正值草莓盛產的冬季，「全家」將於1月20日起在FamiPort預購推出近40款限定草莓季商品，網羅全台伴手禮名店及網路團購熱銷草莓甜點。首推耘菓「草莓鐵盒蛋糕」，以日式職人打造的空氣感蛋糕為基底，搭配北海道十勝鮮奶油與新鮮草莓，售價930元；根號拾「草莓香緹波士頓派」，以蓬鬆綿軟的蛋糕體包裹清爽滑順的法式鮮奶油，以及又大又紅的草莓，創造三重奏口感，2盒售價1,440元；拿破崙先生「草莓布丁杯杯」，層層堆疊的北海道純濃鮮奶油、柔軟蛋糕與Q彈布丁，再加上酸甜草莓，層次豐富，3盒售價735元。另有大王千金的「紅豆草莓大福」、亞尼克的「草莓雪天使生乳捲」等多款草莓甜點。

此外，深受網友好評的minimore「草莓大福」及「草莓泡芙」也再次回歸，可於全台「全家」實體店舖即買即享。「草莓大福」包入整顆新鮮草莓，搭配Q軟大福皮與紅豆餡，售價42元；「草莓泡芙」以黑色泡芙皮搭配草莓卡士達鮮奶油，豪邁夾入整顆新鮮草莓，售價49元。