三得利啤酒禮盒獻上頂級巧克力豆 還送富士山雪景杯

農曆新年即將到來，三得利頂級啤酒「The PREMIUM MALT'S」2025年新春以生肖「蛇」為主題，巧妙融合傳統幸運符「土鈴」元素，推出蛇年迎春限定包裝，傳遞誠摯的祝福。此外，三得利更首度邀請知名法式巧克力品牌「Yu Chocolatier‧畬室」獨家設計，將頂級啤酒與精緻巧克力甜點完美結合，即日起凡於三得利頂級啤酒官方社群參與限時抽獎活動，就有機會獲得這份獨家蛇年禮盒。

三得利頂級啤酒「The PREMIUM MALT'S」蛇年迎春限定包裝的設計靈感源自蛇年象徵的「復甦」與「重生」，融合傳統幸運符「土鈴」作為主要視覺，選用低調優雅的藏藍與金色交織，搭配松竹梅與日本第一高峰「富士山」等象徵長壽、繁榮與吉祥的經典元素，傳遞開運、招財的美好祝福。

「三得利頂級啤酒迎春蛇年罐」堅持使用100%日本深層天然水、嚴選世界稀有的「鑽石麥芽」及「歐洲濃香型啤酒花」，喝一口就可以感受到濃郁甘醇及華麗香氣，每罐容量350毫升，酒精濃度5.5%，建議售價56元。

「三得利頂級日本愛爾迎春蛇年罐」是日本人自豪的愛爾類型啤酒，以清爽果香氣帶出馥郁香氣跟豐富尾韻，口感清爽，每罐容量350毫升，酒精濃度6%，建議售價62元。兩款蛇年迎春限定罐可於家樂福、Mia C'bon、DON DON DONKI、LOPIA Taiwan、大潤發等各大通路購買。

此外，「The PREMIUM MALT'S」特別攜手頂級巧克力品牌「Yu Chocolatier‧畬室」，為限量蛇年禮盒設計獨家點心。禮盒內含「三得利頂級啤酒迎春蛇年罐」與「三得利頂級日本愛爾迎春蛇年罐」各一，以及「Yu Chocolatier 畬室巧克力」兩款特製啤酒罐造型餅乾、經典黑巧克力杏仁豆與綜合巧克力脆米，並隨盒附上三得利頂級啤酒富士山雪景杯，為新春帶來吉祥福氣。即日起凡參與三得利頂級啤酒 「The PREMIUM MALT'S」官方社群的限時抽獎活動，即有機會獲得獨家限量蛇年禮盒。

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