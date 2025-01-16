國人愛旅遊羽絨衣物仍熱賣 挑選四步驟買高CP值產品
台灣冬季越來越短，但國人喜歡出國賞冰雕、追極光，最常選購輕暖的羽絨衣物防寒，羽絨業者提供4個步驟辨識品質，較能買到高CP值產品，若按照建議方法清潔，可穿10多年不壞。
彰化縣溪湖鎮大洋羽毛公司第三代巫澤宇，主修商業設計，10年前返鄉參與經營，傳承祖父留下的誠信原則，堅持產品羽絨純度維持在Fill-power 750；他說，Fill-power是羽絨膨鬆度，代表保暖度，市售羽絨衣物Fill-power大多在500至600。
巫澤宇提供4個步驟選購羽絨衣物，第一先檢視有無我國羽毛公會許可的Fill-power吊牌，第二聞味道，若有羽毛異味代表沒充分清洗，第三手掌按壓如果很快恢復原狀手印消失，代表膨鬆度不錯，最後是輕輕搓一搓，若有羽毛從布料刺出來，代表布料不夠紮實或雜料多。
羽絨衣物泡水清洗後，放置通風處陰乾或低溫烘乾，並拍打讓羽絨散開膨鬆；巫澤宇表示，為突破羽絨產品限定冬季使用的限制，近年開發羽絨被可在夏天冷氣房用，羽絨被的被套為親膚性混紡布料，可整件放入洗衣機清洗。足確的清洗方式可長保羽絨產品使用壽命。
大洋羽毛舉辦歲末酬賓拍賣到二月底，4980元長版羽絨衣下殺到2480元，2980元羽絨外套親民價1500元，還有看冰雕、追極光時適合穿著的最厚但輕暖羽絨衣，巫澤宇建議「三明治」穿法，裡面穿薄羽絨背心和薄羽絨外套，最外層才穿厚羽絨衣。
溪湖鎮另一家老字號企業億星鞋業也舉辦歲末拍賣，上百款短、中、長筒的真皮馬靴，及數百款真皮女鞋、男鞋、皮雕花拖鞋，也有名牌運動鞋和協力廠商參與拍賣的限量鞋款，特惠活動到除夕。
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