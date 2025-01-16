燦坤全館家電8折起 滿額送iPad 抗寒流電暖器5折起入手

想要升級家電、3C設備，輕鬆舒適過好年，快把握年前最後一波採購檔期入手新機！燦坤即日起至2月5日推「小龍轉乾坤」迎接新年，全館8折起，指定銀行最高回饋2,500元，或可選擇滿額禮，眾多3C家電夯品滿額就送包含iPad、象印電子鍋、Acer AI筆電、最高送三星75吋電視。活動期間，全館消費滿1,688元，就抽三星最新AI旗艦手機；購買資通訊商品滿888元，抽羅技G923模擬賽車方向盤；買家電商品滿888元，抽8,888K幣，線上購物與全台門市同享優惠回饋。

AI熱潮今年依舊持續熱燒，升級AI筆電成為重點。燦坤主打高算力達45 TOPS的Copilot+PC，主推Lenovo 14吋Slim高通XPlus OLED AI筆電，搭載高通8核Snapdragon X Plus處理器，搭載32GB記憶體與1TB大容量硬碟，原價36,990元，限時破3萬，僅售29,990元。

蘋果產品同步祭出全系列升級優惠，iPhone 16 Pro Max最高現折2,799元，再贈市價1,280元的保護貼；iPhone 16 Pro最高現折2,544元，加送市值1,420元UAG保護殼；iPad Air 11吋 M2最高現折2,148元，再送市價1,580元的UAG保護殼；新款MacBook Pro M4 14吋與16吋還推出滿萬送300元配件金的超值回饋，讓升級需求一次滿足。AirPods 4原價4,490元，特價4,290元。三星旗艦手機Galaxy S24 Ultra 512GB，直降12,812元，限時下殺優惠價35,088元，購買還加贈玻璃保護貼與防摔殼，數量有限售完為止。

新年就是要全家一起看大電視、玩遊戲機，活動期間燦坤全館電視最低6.5折起，指定機種買就送好禮，主打三星75型4K QLED智慧顯示器，直降2萬，活動價59,900元，加購指定機型三星全景聲微型劇院，獨家加碼再送商務裝前開行李箱20吋。熱門遊戲商品同步推出限定優惠，PS5 Slim主機光碟版17,580元，獨家加購黑神話悟空遊戲片只要1,550元，Switch「超級瑪利歐兄弟驚奇」OLED主機組合，限量活動價10,480元。