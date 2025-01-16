快訊

黃仁勳到了！下午1時降落台中機場 粉絲驚喜包圍合照

台積電法說、黃仁勳來台 台股勁揚510點收23,025點、台積電漲40元

蘋果2025年都有驚喜！20多款新品搶先看 這台iPhone、AirTag 2超期待

台灣限定！一蘭「豚骨拌麵」首度登場　在家也吃得到

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
一蘭「豚骨拌拉麵」。記者陳睿中／攝影
一蘭「豚骨拌拉麵」。記者陳睿中／攝影

一蘭要出「乾拌麵」了！來自日本的連鎖拉麵「一蘭」，將於1月22日起，推出台灣獨家料理包「一蘭豚骨拌拉麵」，標榜具有豚骨香氣與赤紅秘製醬汁的香辣滋味。同時，一蘭也將同步推出最新商品「一蘭 香辣濃味醬」，可作為拉麵、沾醬、料理烹調使用，僅於直營店與官方網站限量販售。

自1993年於福岡創立的「一蘭」，過去曾於日本推出辣味薑香、柑橘醬油口味的乾拌麵，以及乾燒拉麵等伴手禮產品。此次在台灣獨家首次推出的「一蘭 豚骨拌拉麵」，麵體使用100%日本進口小麥粉製作，口感具有彈性與咬勁，並透過獨到的切面製作技術，讓麵條更容易吸附醬汁。拌麵醬汁則是使用特殊技法去除腥味，保留豚骨的濃厚香氣，並且添加招牌的赤紅秘製醬汁，帶來微辛微辣的鹹香。每盒2入，售價210元，自1月22日於店舖、官方購物網站販售。

除此之外，一蘭自1月22日起，也將在台推出「一蘭 香辣濃味醬」。此款醬汁標榜將食材以0.1公克為單位進行精細調整，藉此調配出恰到好處的辣度。可搭配拉麵，也可用於炸物、炒菜或炸物，每瓶380元，於台灣分店、官方購物網站販售，首批每據點限量30瓶，下批每據點各限量10瓶。

一蘭限量推出「一蘭 香辣濃味醬」，每瓶380元。記者陳睿中／攝影
一蘭限量推出「一蘭 香辣濃味醬」，每瓶380元。記者陳睿中／攝影
一蘭「豚骨拌拉麵」在鹹香中帶著溫潤辛辣。記者陳睿中／攝影
一蘭「豚骨拌拉麵」在鹹香中帶著溫潤辛辣。記者陳睿中／攝影
一蘭在台灣獨家首次推出「一蘭 豚骨拌拉麵」。記者陳睿中／攝影
一蘭在台灣獨家首次推出「一蘭 豚骨拌拉麵」。記者陳睿中／攝影

一蘭 拉麵 購物網

延伸閱讀

日本高麗菜價「爆漲近4倍」衝擊民生！拉麵店快扛不住只能苦撐

日本自民黨幹事長：李強有意赴日參加日中韓首腦會談

日本Compass集團拜會黃偉哲 商談選購台南好米

日本去年經歷米荒 日本商社拜會黃偉哲洽談採購台南米

相關新聞

國人愛旅遊羽絨衣物仍熱賣 挑選四步驟買高CP值產品

台灣冬季越來越短，但國人喜歡出國賞冰雕、追極光，最常選購輕暖的羽絨衣物防寒，羽絨業者提供4個步驟辨識品質，較能買到高CP...

燦坤全館家電8折起 滿額送iPad 抗寒流電暖器5折起入手

想要升級家電、3C設備，輕鬆舒適過好年，快把握年前最後一波採購檔期入手新機！燦坤即日起至2月5日推「小龍轉乾坤」迎接新年...

台灣限定！一蘭「豚骨拌麵」首度登場　在家也吃得到

一蘭要出「乾拌麵」了！來自日本的連鎖拉麵「一蘭」，將於1月22日起，推出台灣獨家料理包「一蘭豚骨拌拉麵」，標榜具有豚骨香...

台北首家貴婦百貨今年要掰了！ SOGO敦化館熄燈日確定

遠東SOGO大巨蛋Garden City繼去年開出一樓餐飲與B1地下街後，遠東SOGO董事長黃晴雯今日表示，今年第二季要...

Hebe田馥甄開春就做好事 精品上手根本寶藏仙女來下凡

新的一年需要新氣象，日系手表品牌星辰表（Citizen）今日發表全新「櫻花粉」新款；選用品牌SakuraPink粉紅金色...

美威鮭魚餐點消費滿500元限期送刮刮卡 中獎率100%

主打從產地到餐桌新鮮直送、來自挪威全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」 的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。