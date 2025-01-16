台灣限定！一蘭「豚骨拌麵」首度登場 在家也吃得到
一蘭要出「乾拌麵」了！來自日本的連鎖拉麵「一蘭」，將於1月22日起，推出台灣獨家料理包「一蘭豚骨拌拉麵」，標榜具有豚骨香氣與赤紅秘製醬汁的香辣滋味。同時，一蘭也將同步推出最新商品「一蘭 香辣濃味醬」，可作為拉麵、沾醬、料理烹調使用，僅於直營店與官方網站限量販售。
自1993年於福岡創立的「一蘭」，過去曾於日本推出辣味薑香、柑橘醬油口味的乾拌麵，以及乾燒拉麵等伴手禮產品。此次在台灣獨家首次推出的「一蘭 豚骨拌拉麵」，麵體使用100%日本進口小麥粉製作，口感具有彈性與咬勁，並透過獨到的切面製作技術，讓麵條更容易吸附醬汁。拌麵醬汁則是使用特殊技法去除腥味，保留豚骨的濃厚香氣，並且添加招牌的赤紅秘製醬汁，帶來微辛微辣的鹹香。每盒2入，售價210元，自1月22日於店舖、官方購物網站販售。
除此之外，一蘭自1月22日起，也將在台推出「一蘭 香辣濃味醬」。此款醬汁標榜將食材以0.1公克為單位進行精細調整，藉此調配出恰到好處的辣度。可搭配拉麵，也可用於炸物、炒菜或炸物，每瓶380元，於台灣分店、官方購物網站販售，首批每據點限量30瓶，下批每據點各限量10瓶。
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