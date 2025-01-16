台北首家貴婦百貨今年要掰了！ SOGO敦化館熄燈日確定

遠東SOGO大巨蛋Garden City繼去年開出一樓餐飲與B1地下街後，遠東SOGO董事長黃晴雯今日表示，今年第二季要開影城棟、第四季要開出商場棟，也是北市最大購物中心。另外，北市首家貴婦百貨SOGO敦化館，在台北東區營運30年後，今年因租約到期，即將在今年12月下旬熄燈，一樓主力精品將分別轉戰SOGO復興館與大巨蛋商場。

回顧2024百貨零售市況，黃晴雯指出，2024全球百貨零售業都非常辛苦，包括景氣不穩定、能源短缺、物價飛漲影響民眾可支配所得，走過2024非常挑戰的一年，SOGO去年業績525億元，今年也有很多關卡需要克服，但相對世界不確定性也會慢慢回穩，加上經濟預購機構認為台灣2025經濟成長率會達3%以上，其實比日、韓狀況都好，今年預計業績目標為528億元。

談到SOGO大巨蛋，黃晴雯說，去年大巨蛋餐飲、地下街陸續營運，至今開幕約半年時間，業績比預期還高出1成，且新客高達8成，Garden City今年全部開幕後，將提供全客層的一站式購物與體驗。另外，SOGO今年農曆春節檔期也訂下了42億元業績目標。