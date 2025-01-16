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Hebe田馥甄開春就做好事 精品上手根本寶藏仙女來下凡

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
CITIZEN光動能全球電波時計EC1193-55X，30,900元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能全球電波時計EC1193-55X，30,900元。圖／CITIZEN提供

新的一年需要新氣象，日系手表品牌星辰表（Citizen）今日發表全新「櫻花粉」新款；選用品牌SakuraPink粉紅金色，帶來三款全新設計，並有品牌代言人Hebe田馥甄美美登場，並配戴上一款主打款式，美型現身。

田馥甄今日以一身高雅、大方不失小秀性感的深藍色長禮服現身，擄獲全場目光與鎂光燈，表示她的心之所向就是「活在當下、想做什麼事情就做什麼事情、享受當下。」2025年新作品就是她2025的最「星」作品，除了一同設計、也一同做公益，尤其表款是消光黑，有一種低調內斂、中性的顏色。「這個深藍色很像靜謐的夜光」，因為生日是3月30日，所以三點鐘方向並有一個閃耀的金色星芒。並透露自己的編號正是330號，表款有新意、也有心意，並呼籲只剩下599只，「大家要加油（搶表）了」，並對粉絲喊話：手錶就像自己跟粉絲的對話，並大讚錶款「深邃、靜謐、寧靜，又是晴朗的夜空，很美麗」。最後新年更鼓勵、許願，「平安、健康，勇敢去問自己，該如何實現心中的夢想。」

全新三款腕表共分為台灣限定款、光動能全球電波時計「EC1193-55X」使用了Sakura Pink粉紅金為視覺設計，並搭配簡約的三針與日期顯示，成為日常生活中的輕巧時光寶石，同時台北時區並搭配了星芒圖騰，展現與在地的連結性，也像是女性的纖細思維，並結合球形藍寶石水晶提高閱讀便利性。後底蓋有著台灣分公司、鬱金香的象徵。28毫米、但充滿電後可連續運作三年，重量36公克、比兩顆馬卡龍還輕，30,900元、本月已經上市；「FB1456-65X」則為亞洲限定款的光動能腕表，面盤上從五點鐘方向到十點鐘方向並有著櫻花圖騰，並搭配計時碼表與日期功能，呈現出沐浴在夢幻時刻的閃耀、浪漫，訂價21,800元；35毫米、5大氣壓防水，滿電後可連續運行數年。

以冬季夜空為靈感結合消光黑色視覺，「EW2428-59L」則是CITIZEN與田馥甄的「甄星閃耀聯名款」，表款配色是由Hebe田馥甄選定的閃耀深藍色。表款將具有時間、日期、星期顯示，同時田馥甄也表示「期許自己能和星空一樣」，原來表款底蓋除了有田馥甄簽名，台灣限量600只，同時銷售所得還將捐贈給門諾基金會，長期支持偏鄉長者與身障者的照護，展現Hebe與CITIZEN的愛心，閃耀恆常，訂價20,800元。

記者釋俊哲／攝影
記者釋俊哲／攝影
CITIZEN「FB1456-65X」亞洲限定款的光動能腕表，21,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN「FB1456-65X」亞洲限定款的光動能腕表，21,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN「甄星閃耀聯名款」EW2428-59L，以晴朗的冬夜為靈感，全台限量600只，並為Hebe田馥甄參與設計。圖／CITIZEN提供
CITIZEN「甄星閃耀聯名款」EW2428-59L，以晴朗的冬夜為靈感，全台限量600只，並為Hebe田馥甄參與設計。圖／CITIZEN提供
Hebe田馥甄。記者釋俊哲／攝影
Hebe田馥甄。記者釋俊哲／攝影
Hebe田馥甄今日出席CITIZEN新品記者會。記者釋俊哲／攝影
Hebe田馥甄今日出席CITIZEN新品記者會。記者釋俊哲／攝影
Hebe田馥甄。記者釋俊哲／攝影
Hebe田馥甄。記者釋俊哲／攝影
CITIZEN光動能碼錶計時錶款FB1456-65X，21,800元。圖／CITIZEN提供
CITIZEN光動能碼錶計時錶款FB1456-65X，21,800元。圖／CITIZEN提供
門諾基金會代表在台上致詞，並與CITIZEN台灣總經理、HEBE田馥甄同台。記者釋俊哲／攝影
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