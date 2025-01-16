快訊

黃仁勳到了！下午1時降落台中機場 粉絲驚喜包圍合照

台積電法說、黃仁勳來台 台股勁揚510點收23,025點、台積電漲40元

蘋果2025年都有驚喜！20多款新品搶先看 這台iPhone、AirTag 2超期待

聽新聞
0:00 / 0:00

美威鮭魚餐點消費滿500元限期送刮刮卡 中獎率100%

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
美威專賣店會員活動期間可使用 OCARD 優惠券，「 美威鮭魚鬆 」2罐優惠價格約8折。圖／美威鮭魚提供
美威專賣店會員活動期間可使用 OCARD 優惠券，「 美威鮭魚鬆 」2罐優惠價格約8折。圖／美威鮭魚提供

主打從產地到餐桌新鮮直送、來自挪威全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」 的「美威鮭魚專賣店」，全台6間門市2025年祭出新春限定雙重好禮，不僅會員獨享三大優惠券，還有新年刮刮卡，有機會刮中「 松露嫩鮭野菇燉飯買一送一」，中獎率100%。

美威鮭魚專賣店OCARD會員即日起至2月2日截止享有超值三重優惠，寒冬必備「青花椒酸菜鮭魚鍋」兩包下殺799元（原價 938元），過年伴手禮首選「美威鮭魚鬆」兩罐特價320元（原價398元），老饕必點「鹽烤鮭魚菲力」超值價188元（原價208元）。

「青花椒酸菜鮭魚鍋」選用挪威鮭魚結合東北酸白菜與青花椒風味，一口帶出醇、香、酸、甘滋味，香氣濃郁令人回味。以8小時慢熬純正雞湯為基底，湯頭醇厚鮮甜卻不厚重，佐以古法自然發酵的酸白菜，經乳酸菌、酵母菌發酵後帶來濃郁香氣，吃起來口感酸脆、味道鮮香，且酸味不嗆鼻。

「美威鮭魚鬆」只使用「100%鮭魚肉 」，搭配醬油、糖、鹽，以傳統手藝精心炒製，堅持無添加人工色素、人工香料、防腐劑、味精、豆粉，完整保留鮭魚的原始鮮甜與營養。

此外，1月24日起於美威鮭魚專賣店餐點消費滿 500元，即可獲得過年刮刮卡，滿1000元可獲得2張...，以此類推，吃越多、刮越多，100%中獎率，張張有獎。共有10樣熱門好禮，獎項包括餐點折價券、鮭魚海鮮茶碗蒸、飲品 / 精選湯品兌換券、手工甜點、鹽烤厚切鮭魚下巴，還有機會刮中超人氣「 松露嫩鮭野菇燉飯買一送一 」，除餐點外還有超實用品牌限量帆布袋。

「美威鮭魚鬆」只使用「100%鮭魚肉」 搭配醬油、糖、鹽，以傳統手藝精心炒製。圖／美威鮭魚提供
「美威鮭魚鬆」只使用「100%鮭魚肉」 搭配醬油、糖、鹽，以傳統手藝精心炒製。圖／美威鮭魚提供
1月24日起於美威鮭魚專賣店餐點消費滿500 元，即可獲得過年刮刮卡，獎項包括餐點折價券、鮭魚海鮮茶碗蒸、鹽烤厚切鮭魚下巴等，還有機會刮中「松露嫩鮭野菇燉飯買一送一」。圖／美威鮭魚提供
1月24日起於美威鮭魚專賣店餐點消費滿500 元，即可獲得過年刮刮卡，獎項包括餐點折價券、鮭魚海鮮茶碗蒸、鹽烤厚切鮭魚下巴等，還有機會刮中「松露嫩鮭野菇燉飯買一送一」。圖／美威鮭魚提供
美威青花椒酸菜鮭魚鍋，湯底以慢火熬煮雞湯底醇厚鮮甜，結合東北酸白菜與青花椒的絕妙風味，象徵蛇年富貴「年年有餘」。圖／美威鮭魚提供
美威青花椒酸菜鮭魚鍋，湯底以慢火熬煮雞湯底醇厚鮮甜，結合東北酸白菜與青花椒的絕妙風味，象徵蛇年富貴「年年有餘」。圖／美威鮭魚提供

挪威 鮭魚

延伸閱讀

德誼數位福袋千元有找 拼手氣1元帶回10萬蘋果大全配

宜蘭傳藝園區新春駐園大戲回歸 初一初二縣民免費入園

新春採購！愛買量販「蛇年刮刮卡」開賣 扣點0元刮iPhone 16 好市多75吋電視現折萬元

美重新定義「健康食品」！白吐司、優格都被剔除，改納雞蛋鮭魚

相關新聞

國人愛旅遊羽絨衣物仍熱賣 挑選四步驟買高CP值產品

台灣冬季越來越短，但國人喜歡出國賞冰雕、追極光，最常選購輕暖的羽絨衣物防寒，羽絨業者提供4個步驟辨識品質，較能買到高CP...

燦坤全館家電8折起 滿額送iPad 抗寒流電暖器5折起入手

想要升級家電、3C設備，輕鬆舒適過好年，快把握年前最後一波採購檔期入手新機！燦坤即日起至2月5日推「小龍轉乾坤」迎接新年...

台灣限定！一蘭「豚骨拌麵」首度登場　在家也吃得到

一蘭要出「乾拌麵」了！來自日本的連鎖拉麵「一蘭」，將於1月22日起，推出台灣獨家料理包「一蘭豚骨拌拉麵」，標榜具有豚骨香...

台北首家貴婦百貨今年要掰了！ SOGO敦化館熄燈日確定

遠東SOGO大巨蛋Garden City繼去年開出一樓餐飲與B1地下街後，遠東SOGO董事長黃晴雯今日表示，今年第二季要...

Hebe田馥甄開春就做好事 精品上手根本寶藏仙女來下凡

新的一年需要新氣象，日系手表品牌星辰表（Citizen）今日發表全新「櫻花粉」新款；選用品牌SakuraPink粉紅金色...

美威鮭魚餐點消費滿500元限期送刮刮卡 中獎率100%

主打從產地到餐桌新鮮直送、來自挪威全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」 的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。