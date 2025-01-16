美威鮭魚餐點消費滿500元限期送刮刮卡 中獎率100%

主打從產地到餐桌新鮮直送、來自挪威全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」 的「美威鮭魚專賣店」，全台6間門市2025年祭出新春限定雙重好禮，不僅會員獨享三大優惠券，還有新年刮刮卡，有機會刮中「 松露嫩鮭野菇燉飯買一送一」，中獎率100%。

美威鮭魚專賣店OCARD會員即日起至2月2日截止享有超值三重優惠，寒冬必備「青花椒酸菜鮭魚鍋」兩包下殺799元（原價 938元），過年伴手禮首選「美威鮭魚鬆」兩罐特價320元（原價398元），老饕必點「鹽烤鮭魚菲力」超值價188元（原價208元）。

「青花椒酸菜鮭魚鍋」選用挪威鮭魚結合東北酸白菜與青花椒風味，一口帶出醇、香、酸、甘滋味，香氣濃郁令人回味。以8小時慢熬純正雞湯為基底，湯頭醇厚鮮甜卻不厚重，佐以古法自然發酵的酸白菜，經乳酸菌、酵母菌發酵後帶來濃郁香氣，吃起來口感酸脆、味道鮮香，且酸味不嗆鼻。

「美威鮭魚鬆」只使用「100%鮭魚肉 」，搭配醬油、糖、鹽，以傳統手藝精心炒製，堅持無添加人工色素、人工香料、防腐劑、味精、豆粉，完整保留鮭魚的原始鮮甜與營養。