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美威鮭魚餐點消費滿500元限期送刮刮卡 中獎率100%
主打從產地到餐桌新鮮直送、來自挪威全球最大鮭魚供應商MOWI美威集團鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」 的「美威鮭魚專賣店」，全台6間門市2025年祭出新春限定雙重好禮，不僅會員獨享三大優惠券，還有新年刮刮卡，有機會刮中「 松露嫩鮭野菇燉飯買一送一」，中獎率100%。
美威鮭魚專賣店OCARD會員即日起至2月2日截止享有超值三重優惠，寒冬必備「青花椒酸菜鮭魚鍋」兩包下殺799元（原價 938元），過年伴手禮首選「美威鮭魚鬆」兩罐特價320元（原價398元），老饕必點「鹽烤鮭魚菲力」超值價188元（原價208元）。
「青花椒酸菜鮭魚鍋」選用挪威鮭魚結合東北酸白菜與青花椒風味，一口帶出醇、香、酸、甘滋味，香氣濃郁令人回味。以8小時慢熬純正雞湯為基底，湯頭醇厚鮮甜卻不厚重，佐以古法自然發酵的酸白菜，經乳酸菌、酵母菌發酵後帶來濃郁香氣，吃起來口感酸脆、味道鮮香，且酸味不嗆鼻。
「美威鮭魚鬆」只使用「100%鮭魚肉 」，搭配醬油、糖、鹽，以傳統手藝精心炒製，堅持無添加人工色素、人工香料、防腐劑、味精、豆粉，完整保留鮭魚的原始鮮甜與營養。
此外，1月24日起於美威鮭魚專賣店餐點消費滿 500元，即可獲得過年刮刮卡，滿1000元可獲得2張...，以此類推，吃越多、刮越多，100%中獎率，張張有獎。共有10樣熱門好禮，獎項包括餐點折價券、鮭魚海鮮茶碗蒸、飲品 / 精選湯品兌換券、手工甜點、鹽烤厚切鮭魚下巴，還有機會刮中超人氣「 松露嫩鮭野菇燉飯買一送一 」，除餐點外還有超實用品牌限量帆布袋。
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