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每月72元850萬組熱門貼圖用到飽！中華電信與LINE合作推超值方案 2大專屬功能別錯過
貼圖使用最熱門的時刻，就是農曆新年！許多人都會用LINE貼圖與親朋好友拜年，如果跟別人都用一樣的貼圖那就太無聊了，中華電信與LINE合作推出「LINE貼圖超值方案」，每月最低只要72元，即可使用超過850萬組熱門貼圖用到飽，「進階型」方案每月也只要優惠價108元，且多數支援最夯的貼圖拼貼樂功能，用戶可挑選最多6款貼圖組合一起發送，發揮創意給親友新春拜年傳遞祝福，現在就可至中華電信全台服務中心及網路門市申辦。
中華電信繼與LINE Pay與LINE GO合作擴大Hami Point生態圈，為消費者打造快速、便利的智慧生活體驗後，再於中華電信加值服務中推出「LINE貼圖超值方案」，提供標準「基本型」和「進階型」兩種方案供選擇，除可透過電信帳單支付，方便沒有信用卡的族群，綁約1年還有9折價格優惠。
「LINE貼圖超值方案」可使用經典的迪士尼、史努比和哆啦A夢等超過850萬組熱門貼圖，輕鬆化身貼圖富翁。而高人氣的「進階型」方案，不只貼圖，更加碼可使用包含卡娜赫拉、三麗鷗等高達170萬組超人氣主題，和超過14萬組表情貼，合計超過1,000萬組指定貼圖、表情貼、主題可選用，讓使用LINE的每一天都更加豐富精彩。
「LINE貼圖超值方案」更有2大專屬貼心功能，建議貼圖「免下載」直接點選就能傳，以及可「單張下載」貼圖，並集合在「收藏」的頁面中，常用、喜愛的貼圖隨時點選傳送。另外，進階型用戶還建議打開「主題自動輪播」功能，不怕選擇困難，可以根據喜好自由選擇主題，並隨心情設定變換頻率，系統就會定時幫你切換。
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