台鐵攜手電視節目限量推聯名便當 明起限量開搶

台鐵公司首次與電視節目「火車來去」合作聯名台鐵便當，復刻1970至1980年代旅客搭乘火車的生活百態。台鐵表示，除提供車站、月台、蒸汽火車等場景供節目製作單位拍攝，更跨界合作推出聯名古早味便當，本次聯名便當，每個售價150元，17日起限時、限量販售。

台鐵公司與公視台語台、華視2025開春台語生活情感大戲「火車來去」合作推出聯名便當，帶領民眾透過美食與戲劇體驗1970~1980年代台灣從農業社會邁入工業社會轉型過程，認識大時代青年逐夢的勇氣，了解台灣發展的歷史軌跡，回憶當時的火車文化及月台販賣鐵路便當的懷舊美味與人情味。

台鐵表示，除提供車站、月台、蒸汽火車等相關場景供節目製作單位拍攝，更跨界合作推出聯名古早味便當，結合懷舊和升級的美味菜色，看著來去的火車，吃著懷舊古早味的鐵路便當，彷彿穿越時光回到1970~1980年代。

台鐵說明，本次聯名便當，每個售價150元，分別由台鐵公司台北餐旅分處（七堵）、台中餐旅分處及高雄餐旅分處製供，於明日起限時、限量販售。