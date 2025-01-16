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台鐵攜手電視節目限量推聯名便當 明起限量開搶
台鐵公司首次與電視節目「火車來去」合作聯名台鐵便當，復刻1970至1980年代旅客搭乘火車的生活百態。台鐵表示，除提供車站、月台、蒸汽火車等場景供節目製作單位拍攝，更跨界合作推出聯名古早味便當，本次聯名便當，每個售價150元，17日起限時、限量販售。
台鐵公司與公視台語台、華視2025開春台語生活情感大戲「火車來去」合作推出聯名便當，帶領民眾透過美食與戲劇體驗1970~1980年代台灣從農業社會邁入工業社會轉型過程，認識大時代青年逐夢的勇氣，了解台灣發展的歷史軌跡，回憶當時的火車文化及月台販賣鐵路便當的懷舊美味與人情味。
台鐵表示，除提供車站、月台、蒸汽火車等相關場景供節目製作單位拍攝，更跨界合作推出聯名古早味便當，結合懷舊和升級的美味菜色，看著來去的火車，吃著懷舊古早味的鐵路便當，彷彿穿越時光回到1970~1980年代。
台鐵說明，本次聯名便當，每個售價150元，分別由台鐵公司台北餐旅分處（七堵）、台中餐旅分處及高雄餐旅分處製供，於明日起限時、限量販售。
另外，首賣當日於北、中、南3區分別推出限量各30組聯名鋼盒便當組，包含提袋、方形316材質不鏽鋼雙層便當盒（內含聯名便當菜色）及環保餐具組等豐富好禮，每人限購2組，每組售價699元，提供喜愛戲劇、懷舊民眾品味珍藏。
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