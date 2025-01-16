快訊

謝世謙猝逝…疫情帶領華航走過最艱困時期 華航人公認的「揪感心」董事長

《黃仁勳傳》揭秘！曝台積電輝達合作緣起 憶首次接張忠謀電話：叫員工安靜

黃仁勳人在哪裡？今日行程有變 將直接抵達台中

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵攜手電視節目限量推聯名便當 明起限量開搶

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司首次與電視節目「火車來去」合作聯名台鐵便當，每個售價150元，17日起限時、限量販售。圖／台鐵提供
台鐵公司首次與電視節目「火車來去」合作聯名台鐵便當，每個售價150元，17日起限時、限量販售。圖／台鐵提供

台鐵公司首次與電視節目「火車來去」合作聯名台鐵便當，復刻1970至1980年代旅客搭乘火車的生活百態。台鐵表示，除提供車站、月台、蒸汽火車等場景供節目製作單位拍攝，更跨界合作推出聯名古早味便當，本次聯名便當，每個售價150元，17日起限時、限量販售。

台鐵公司與公視台語台、華視2025開春台語生活情感大戲「火車來去」合作推出聯名便當，帶領民眾透過美食與戲劇體驗1970~1980年代台灣從農業社會邁入工業社會轉型過程，認識大時代青年逐夢的勇氣，了解台灣發展的歷史軌跡，回憶當時的火車文化及月台販賣鐵路便當的懷舊美味與人情味。

台鐵表示，除提供車站、月台、蒸汽火車等相關場景供節目製作單位拍攝，更跨界合作推出聯名古早味便當，結合懷舊和升級的美味菜色，看著來去的火車，吃著懷舊古早味的鐵路便當，彷彿穿越時光回到1970~1980年代。

台鐵說明，本次聯名便當，每個售價150元，分別由台鐵公司台北餐旅分處（七堵）、台中餐旅分處及高雄餐旅分處製供，於明日起限時、限量販售。

另外，首賣當日於北、中、南3區分別推出限量各30組聯名鋼盒便當組，包含提袋、方形316材質不鏽鋼雙層便當盒（內含聯名便當菜色）及環保餐具組等豐富好禮，每人限購2組，每組售價699元，提供喜愛戲劇、懷舊民眾品味珍藏。

台鐵公司首次與電視節目「火車來去」合作聯名台鐵便當，每個售價150元，17日起限時、限量販售。圖／台鐵提供
台鐵公司首次與電視節目「火車來去」合作聯名台鐵便當，每個售價150元，17日起限時、限量販售。圖／台鐵提供

便當 台鐵 火車

延伸閱讀

澎坊海風劇團校園巡演 用教育戲劇嗨翻風櫃國小

北捷宣導「4件事」比手扶梯兩側可站更重要？ 網：搭捷運三不五時火氣大

紀曉君台東擺攤燒酒雞 被認出「妳不唱歌了嗎？」親回應現況

港鐵情侶月台親熱相片瘋傳 超霸氣姿勢震驚網友：很高難度

相關新聞

每月72元850萬組熱門貼圖用到飽！中華電信與LINE合作推超值方案 2大專屬功能別錯過

貼圖使用最熱門的時刻，就是農曆新年！許多人都會用LINE貼圖與親朋好友拜年，如果跟別人都用一樣的貼圖那就太無聊了，中華電...

台鐵攜手電視節目限量推聯名便當 明起限量開搶

台鐵公司首次與電視節目「火車來去」合作聯名台鐵便當，復刻1970至1980年代旅客搭乘火車的生活百態。台鐵表示，除提供車...

香奈兒2025春夏前導系列 新品牌大使化身經典電影角色

香奈兒（CHANEL） 2025春夏前導系列將於2025年一月中旬上市。全系列以純粹的九零年代西岸活力以及優雅學院風格，...

歡慶百年！FENDI Ribbon緞帶櫥窗猶如獻給世界的禮物

創立於1925年的FENDI今年歡慶品牌成立100週年，品牌全球精品店陸續換上全新FENDI Ribbon櫥窗，展現品牌...

有行旅／入住黃石公園絕美深度遊

入住國家公園是深度遊覽國家公園的最佳方式。《黃石x大堤頓 國家公園絕美深度遊》旅程，有行旅安排旅人六連泊黃石國家公園與大...

雙人餐78折！台塑生醫FB Kitchen吃得到台塑正宗牛小排

知名「台塑正宗帶骨牛小排」，誕生於台塑企業集團總部內的神秘招待所，過去僅有創辦人王永慶邀約的貴賓，才有機會品嚐得到。台塑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。