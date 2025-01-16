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香奈兒2025春夏前導系列 新品牌大使化身經典電影角色

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
金屬與丹寧皮穿鍊雙C LOGO手環，54,300元。圖／香奈兒提供
金屬與丹寧皮穿鍊雙C LOGO手環，54,300元。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL） 2025春夏前導系列將於2025年一月中旬上市。全系列以純粹的九零年代西岸活力以及優雅學院風格，巧妙揉合嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）的經典設計，宛若一首歌詠青春的詩篇：從充滿活力又敏感的少女，到散發陽剛氣質的自信女性，再到熱愛運動的都會女子，為香奈兒品牌符碼注入一抹溫柔輕盈的魅力。

系列形象廣告由新任品牌大使、創作歌手格蕾西亞柏拉罕（Gracie Abrams）演繹。這位美國創作歌手曾穿著香奈兒服飾出席葛萊美獎（Grammy Awards）、大都會藝術博物館慈善晚宴（Met Gala）等盛會，於近期成為品牌大使。在攝影師Craig McDean、以及藝術指導蘇菲亞柯波拉（Sofia Coppola）的帶領下，格蕾西化身為電影女主角，透過服飾向蘇菲亞柯波拉過去的經典角色致敬。在攝影、音樂及電影的完美結合下，展現充滿現代風情的女性之美，細膩詮釋香奈兒的的世界。

格蕾西亞柏拉罕在影像中的穿搭散發隨性又不失時尚的魅力：斜紋軟呢外套與牛仔褲的組合，或是以斜紋軟呢棒球外套搭配百慕達短褲，再加上棒球帽營造俏皮男孩風。這種趣味十足的對比穿搭，勾起對90年代的回憶。丹寧布經過全新改造，與鍊飾相互交織，皮革則以創新的柔軟立體菱格紋效果呈現，巧妙呼應香奈兒包款的經典菱格紋。此一代表性圖紋也融入外套、黑色小洋裝及oversize托特包等包款的設計中。

2025春夏前導系列向香奈兒女士最鍾愛的珍珠飾品致敬。無論是白色斜紋軟呢外套上的辮飾，還是襯衫領口和袖子上的珍珠繡飾，又或是寬鬆百慕達短褲、短版外套和針織服飾上的點綴，處處可見晶瑩華麗的珍珠光澤。珍珠元素也在正藍色或褪色丹寧布上成為引人注目的亮點，並勾勒出珍珠長項鍊與項鍊的輪廓，並成為墜飾項鍊、戒指與包款等配飾的精緻點綴。

質地輕盈的斜紋軟呢經過重新詮釋，揉合優雅的粉色系、漸層柔和的淡粉色、天空藍以及經典的黑白搭配，並出現在11.12包上。一件斜紋軟呢長外套裝飾亮片成為夜間焦點，還有洋裝穿著的亮片長外套，都搭配了輕盈的雪紡褲襪與荷葉邊。高雅的洋裝式大衣與套裝採用亮片裝飾的斜紋軟呢打造，融入如丹寧材質般深邃的藍色調，口袋設計為之增添亮點，完美契合系列主題。

男裝元素貫穿於平織布風衣、丹寧或粉色皮革的兩件或三件式套裝、有著白色領口的黑色套裝、寬版黑白色襯衫、寬鬆百慕達短褲與短版外套之中。此外還有運動及工作服飾，例如棒球外套、受美式足球啟發的連身褲和縮褶繡T恤、藍白條紋針織衫及木匠風格短褲。皮革元素在本季前導系列中亦佔據重要地位，黑色皮革打造的立體菱格紋西裝與褲裙，展現出融合叛逆與性感的風格魅力。

山茶花、蝴蝶結、雙色厚底鞋或是低跟後繫帶鞋、裝飾雙C標誌的手環……處處可見香奈兒的品牌符碼。眾多形象視覺呈現一系列配飾，包括蝴蝶結涼鞋、珍珠首飾、迷你菱格紋包、髮夾、太陽眼鏡與山茶花等，形成香奈兒風格魅力的精華。

淡粉色皮革飾以蝴蝶結涼鞋，45,600元。圖／香奈兒提供
淡粉色皮革飾以蝴蝶結涼鞋，45,600元。圖／香奈兒提供
皮革則以創新的柔軟立體菱格紋效果呈現，巧妙呼應香奈兒包款的經典菱格紋。圖／香奈兒提供
皮革則以創新的柔軟立體菱格紋效果呈現，巧妙呼應香奈兒包款的經典菱格紋。圖／香奈兒提供
香奈兒的品牌符碼融入所有配飾的細節。圖／香奈兒提供
香奈兒的品牌符碼融入所有配飾的細節。圖／香奈兒提供
包款和配飾皆採用粉彩色調，相互襯托，展現和諧之美。圖／香奈兒提供
包款和配飾皆採用粉彩色調，相互襯托，展現和諧之美。圖／香奈兒提供
格蕾西亞柏拉罕以趣味十足的對比穿搭，勾起對90年代的回憶。圖／香奈兒提供
格蕾西亞柏拉罕以趣味十足的對比穿搭，勾起對90年代的回憶。圖／香奈兒提供
粉色斜紋軟呢飾以金屬墜飾拖鞋，69,300元。圖／香奈兒提供
粉色斜紋軟呢飾以金屬墜飾拖鞋，69,300元。圖／香奈兒提供
黑色蝴蝶結與雙C LOGO髮夾，25,200元。圖／香奈兒提供
黑色蝴蝶結與雙C LOGO髮夾，25,200元。圖／香奈兒提供
香奈兒新任品牌大使、創作歌手格蕾西亞柏拉罕演繹前導系列形象廣告。圖／香奈兒提供
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格蕾西亞柏拉罕以斜紋軟呢棒球外套搭配百慕達短褲，再加上棒球帽營造俏皮男孩風。圖／香奈兒提供
格蕾西亞柏拉罕以斜紋軟呢棒球外套搭配百慕達短褲，再加上棒球帽營造俏皮男孩風。圖／香奈兒提供
粉色雙C LOGO與幻象珍珠頸鍊，40,500元。圖／香奈兒提供
粉色雙C LOGO與幻象珍珠頸鍊，40,500元。圖／香奈兒提供
金屬與丹寧皮穿鍊雙C LOGO環形耳環，24,100元。圖／香奈兒提供
金屬與丹寧皮穿鍊雙C LOGO環形耳環，24,100元。圖／香奈兒提供
多彩斜紋軟呢鴨舌帽，47,000元。圖／香奈兒提供
多彩斜紋軟呢鴨舌帽，47,000元。圖／香奈兒提供
香奈兒新任品牌大使、創作歌手格蕾西亞柏拉罕演繹前導系列形象廣告。圖／香奈兒提供
香奈兒新任品牌大使、創作歌手格蕾西亞柏拉罕演繹前導系列形象廣告。圖／香奈兒提供
膚白雙色編織平底鞋，40,100元。圖／香奈兒提供
膚白雙色編織平底鞋，40,100元。圖／香奈兒提供
橘色菱格紋雙C LOGO皮革肩背包，18萬500元。圖／香奈兒提供
橘色菱格紋雙C LOGO皮革肩背包，18萬500元。圖／香奈兒提供
黃色菱格紋皮穿鍊肩背包，21萬5,200元。圖／香奈兒提供
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黑色雙C LOGO與幻象珍珠長項鍊，13萬3,100元。圖／香奈兒提供
黑色雙C LOGO與幻象珍珠長項鍊，13萬3,100元。圖／香奈兒提供
格蕾西亞柏拉罕穿著白色斜紋軟呢套裝。圖／香奈兒提供
格蕾西亞柏拉罕穿著白色斜紋軟呢套裝。圖／香奈兒提供
皮革黑色小洋裝搭配oversize包款。圖／香奈兒提供
皮革黑色小洋裝搭配oversize包款。圖／香奈兒提供
粉色菱格紋提把肩背包，21萬1,500元。圖／香奈兒提供
粉色菱格紋提把肩背包，21萬1,500元。圖／香奈兒提供
香奈兒的品牌符碼融入所有配飾的細節。圖／香奈兒提供
香奈兒的品牌符碼融入所有配飾的細節。圖／香奈兒提供
黑色菱格紋與蝴蝶結肩帶亮面皮革迷你肩背包，69,300元。圖／香奈兒提供
黑色菱格紋與蝴蝶結肩帶亮面皮革迷你肩背包，69,300元。圖／香奈兒提供
白色菱格紋飾以黑色滾邊迷你肩背包，80,200元。圖／香奈兒提供
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外套 珍珠 香奈兒

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