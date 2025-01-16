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歡慶百年！FENDI Ribbon緞帶櫥窗猶如獻給世界的禮物

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI Ribbon櫥窗裝飾金色的緞帶。圖／FENDI提供
FENDI Ribbon櫥窗裝飾金色的緞帶。圖／FENDI提供

創立於1925年的FENDI今年歡慶品牌成立100週年，品牌全球精品店陸續換上全新FENDI Ribbon櫥窗，展現品牌百年工藝的精髓，為接下來令人振奮的一年揭開序幕，慶祝這個品牌一個世紀以來用生動活潑的方式融合創意與傳統，加上純粹帶給人們喜悅的精神，永遠望向前方發展的方向。

FENDI的全新櫥窗為品牌的歷史融入了當代的趣味與設計精神，同時反映出品牌從1925年到2025年的發展歷程。由Adele Casagrande Fendi在羅馬的Via del Plebiscito大道開設第一間店、Fendi家族五姊妹和她們的天選家庭所寫下的出色故事、Karl Lagerfeld的傑作、FENDI的經典單品、各種歷久彌新的金屬配件、品牌代表性的Selleria縫線細節 – 巧妙將FENDI的這些設計元素融為一體，成為品牌發展全新篇章的一部分。

這個故事彷彿隨著一條雕塑般的金色絲帶流進FENDI的櫥窗，隨時準備好人們拆開。製作工藝不只是是細節，更是FENDI品牌歷史的一部分。金色點綴、優雅字體（就像是傳奇設計大師Karl Lagerfeld在為Fendi家族傳奇五姊妹中排行老四的Carla Fendi所繪製的著名素描上所留下的字體）、以及複雜精細的手工縫製已經成為重要的設計元素。這些高辨識度的標示也體現在2025春夏男女裝系列的服裝設計上，尤其由家族傳人之一的Silvia Venturini Fendi指導設計的男裝系列，在全新創作的FENDI Crest圖案中重新詮釋品牌代表性的松鼠圖案、Pequin條紋圖案及雙面Janus圖案，融合品牌傳統與對未來的展望。

金色的立體緞帶為FENDI歡慶百年揭開序幕。圖／FENDI提供
金色的立體緞帶為FENDI歡慶百年揭開序幕。圖／FENDI提供
金色的立體緞帶為FENDI歡慶百年揭開序幕。圖／FENDI提供
金色的立體緞帶為FENDI歡慶百年揭開序幕。圖／FENDI提供
FENDI Ribbon櫥窗裝飾金色的緞帶。圖／FENDI提供
FENDI Ribbon櫥窗裝飾金色的緞帶。圖／FENDI提供
FENDI在羅馬的總點換上FENDI Ribbon櫥窗歡慶品牌創立100週年。圖／FENDI提供
FENDI在羅馬的總點換上FENDI Ribbon櫥窗歡慶品牌創立100週年。圖／FENDI提供
FENDI全球精品店都將換上緞帶櫥窗歡慶百年。圖／FENDI提供
FENDI全球精品店都將換上緞帶櫥窗歡慶百年。圖／FENDI提供
FENDI在羅馬的總點換上FENDI Ribbon櫥窗歡慶品牌創立100週年。圖／FENDI提供
FENDI在羅馬的總點換上FENDI Ribbon櫥窗歡慶品牌創立100週年。圖／FENDI提供

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