歡慶百年！FENDI Ribbon緞帶櫥窗猶如獻給世界的禮物

創立於1925年的FENDI今年歡慶品牌成立100週年，品牌全球精品店陸續換上全新FENDI Ribbon櫥窗，展現品牌百年工藝的精髓，為接下來令人振奮的一年揭開序幕，慶祝這個品牌一個世紀以來用生動活潑的方式融合創意與傳統，加上純粹帶給人們喜悅的精神，永遠望向前方發展的方向。

FENDI的全新櫥窗為品牌的歷史融入了當代的趣味與設計精神，同時反映出品牌從1925年到2025年的發展歷程。由Adele Casagrande Fendi在羅馬的Via del Plebiscito大道開設第一間店、Fendi家族五姊妹和她們的天選家庭所寫下的出色故事、Karl Lagerfeld的傑作、FENDI的經典單品、各種歷久彌新的金屬配件、品牌代表性的Selleria縫線細節 – 巧妙將FENDI的這些設計元素融為一體，成為品牌發展全新篇章的一部分。