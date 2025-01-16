新春必訪NOKE鬧春有樂市 精選質感年禮與蛇年主題活動登場
NOKE忠泰樂生活去年首度舉辦年禮市集《鬧春有樂市 NOKE NEW YEAR MARKET》大獲好評，今年熱鬧回歸！集結全台17家質感品牌，帶來琳瑯滿目的年禮選品，從美食到手作體驗，吃喝玩樂一應俱全。更特別邀請「和平製品」操刀主題視覺，以應景生肖「蛇」搭配過年吉祥物件作為圖騰語彙，將全館處處充滿鬧樂有春的新年氛圍，更設計精美滿額贈禮，等著顧客將滿滿年味帶回家。位於 4 樓的TSUTAYA BOOKSTORE新春主打「動漫主題選書展」限定購書優惠與《Animage雜誌和吉卜力展》贈票活動！3樓大階梯區每逢週末更推出「與神（蛇）有約」系列活動：講座、工作坊等，用獨特禮物打開新年好運，展開一年美好的新開始。
台北、新竹、南投、彰化、屏東名店來串連，伴手好禮有新意
今年的《鬧春有樂市》不僅有上屆好評店家蟬聯參展，首度登場的品牌亦令人耳目一新：「勇氣雜貨商行」以象徵力量與希望的新春禮盒與福袋，為春節增添溫暖寓意；花藝團隊「煙花蕨醒」現場打造綠意盎然的植栽空間，更帶來蘭花、小花籃等年節植栽商品。還有來自全台特色品牌也為鬧春有樂市增添多樣趣味，來自新竹的「或者安醬」以台灣土地之美為靈感，推出融合地方風味的創新醬料；來自南投埔里山裡面的「山里麵」，把麵店裝進禮盒，獻上獨家招牌拌麵和來自山裡的風味小點。
呷甜甜，過好年，西式甜點或中式糕點，在鬧春一次備齊！秉持「品嚐甜點如開啟珠寶盒般驚喜」理念的「珠寶盒」再度登場，呈現一年一度特別設計的法式甜點禮盒。新竹馬卡龍名店「mano mano」以工藝結合創意，推出藝術品般的蛇年限定馬卡龍禮盒。傳統糕餅的魅力也在此盛會中綻放，擁有百年歷史的大稻埕名店「李亭香」，推出寓意吉祥的精美禮盒，濃厚的年味預祝美好的新開始。彰化在地肉乾老字號「水根行」有備而來，將店內各式招牌商品以明星熱銷三入與澎派四入禮盒，大又滿意的年節好伴手，送禮的情意最大方。
週末加持・開運求姻緣都來這：與「神」有約
蛇年到，NOKE 鬧春有樂市以「週末加持・與神有約」為主題，分別在各周推出有趣的神（蛇）相關活動。1月18日下午兩點「 與月老有約的姻緣聊天室」，由「懷疑論者的通靈觀察」臉書版主 Vincent主持並分享第一本月老本神監製的小說《月老營業中》。1月19日下午兩點「喝個天長遞酒：新年大升級的日本酒搭餐攻略＋迷你開運小酒展」，邀請到 春未來日本酒選物店的唎酒師登場，帶來不藏私的日本酒搭配餐點的品飲密技，更有「迷你開運小酒展」歡迎酒客們同場品飲鑑賞。
1月25日為鬧春有樂市打造花藝空間氛圍的煙花蕨醒 Hanabi Plant，將舉辦二場專屬的「新春招財探綠金：生態瓶工作坊」，讓民眾親手打造綠意小禮。1月26日下午兩點的「光ㄉ派對——光的開春講座＋光的春聯絹印」，由講師設計師的仙界傳說擔綱主場，與市集品牌胭脂合作，依照屬於你的七彩光芒，挑選你命定的梅酒，還有為鬧春特別設計的獨家限定七色春聯絹印活動！更多活動資訊，請關注NOKE官方網站與臉書社群。
新年連假走春，有節目、有抽獎、有優惠：蛇麼都幸福
TSUTAYA BOOKSTORE大直NOKE店新春檔期強打「動漫主題選書展」，即日起至2月2日，凡購買2本書展指定書籍可享9折優惠，還會贈送華山超人氣、揭秘吉卜力誕生主題大展《Animage雜誌和吉卜力展》門票乙張，數量有限送完為止！NOKE忠泰樂生活寵粉不手軟，即日起至1月20日，NOKE 會員當日消費滿千即送超級可愛的「蛇燦連發紅包袋/組」；1月21日至1月27日送「嘶嘶圓滿鬧春聯」；滿2萬元再送MEGEASY手機隨行包、滿38,000元還有JULY 旅行收納組；還有1月27日登場的「過年 HAPPY 天天爽 (送)！」新年每天抽豪禮活動，詳情請見NOKE官方網站。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言