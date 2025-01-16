雙人餐78折！台塑生醫FB Kitchen吃得到台塑正宗牛小排

知名「台塑正宗帶骨牛小排」，誕生於台塑企業集團總部內的神秘招待所，過去僅有創辦人王永慶邀約的貴賓，才有機會品嚐得到。台塑生醫近期首度跨足餐飲，以「Formosa Biomedical」的英文縮寫命名，推出全新餐飲品牌「FB Kitchen」，首度對外公開販售台塑正宗帶骨牛小排，以及台塑牛小排經典牛肉麵、牛小排辣味炒飯等獨家料理。

位於台北市內湖區的「FB Kitchen」，標榜從品牌概念、空間至餐點設計，均展現極具巧思的新穎型態。店內規劃56席，規劃沙發、半開式包廂、高腳吧台等用餐空間。店內所提供的「台塑正宗帶骨牛小排」，最初出自董座夫人李寶珠之手，採中式口味、西式調理，選用Choice 3A級的年輕牛隻肋脊部中第6-8節部位，使用獨門配方低溫醃漬入味，再經慢火烘烤而成，每頭牛僅能製作6客，每日限量12客。

此外，FB Kitchen還推出「台塑牛小排經典牛肉麵」和「牛小排辣味炒飯」等牛小排系列料理。另外還提供有酥炸豬排、海鮮豆腐煲、剝皮辣椒雞煲、普羅旺斯田園烤時蔬等品項。為慶祝開幕，1月24日前，「台塑正宗帶骨牛小排12盎司排餐」兩客原價2,560元，優惠價1,999元；「台塑牛小排經典牛肉麵」兩客原價1,160元，優惠價999元。

樂多多集團旗下「明水然•樂」，近日進駐新光三越台南中山店，也是品牌繼雙北、林口、宜蘭、新竹、高雄、東京等地之後，首度插旗台南。店內延續品牌理念，以「無菜單鐵板燒」為號召，以A5和牛、龍蝦作為主要食材，搭配當季食材，打造鐵板燒個人套餐，全套共有16道式，每人1,600元。套餐中的「生猛龍蝦三味」，更是將一整隻龍蝦從頭到尾徹底利用，讓民眾可以享受龍蝦的多樣變化。

為慶祝新店開幕，即日起至1月28日期間，消費者至明水然•樂台南中山店用餐，加贈「莓果特調氣泡飲」1杯，價值150元。

【FB Kitchen】

地址：台北市內湖區新明路122-2號一樓

電話：02-2793-0189

【明水然•樂 台南中山店】

地址：台南市中西區中山路162號12樓