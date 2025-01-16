有行旅／入住黃石公園絕美深度遊

入住國家公園是深度遊覽國家公園的最佳方式。《黃石x大堤頓 國家公園絕美深度遊》旅程，有行旅安排旅人六連泊黃石國家公園與大堤頓國家公園。

黃石國家公園橫跨美國三大州，是全球第一座國家公園，占地面積將近9千平方公里，擁有豐富的地質生態；知名景點老忠實間歇泉、牽牛花池和黃石峽谷，皆是一生不可錯過的壯麗奇觀。大堤頓國家公園則以湖光山色與鏡湖倒影為其特色，旅人將探訪堤頓山脈、蛇河、傑克遜湖和珍妃湖。

有行旅《黃石x大堤頓 國家公園絕美深度遊》11天8夜旅程，2025年6月13日至6月23日。一對一旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3926，或請瀏覽有行旅官網：https://reurl.cc/vpXd6a