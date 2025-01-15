快訊

行程保密到家…輝達CEO黃仁勳去哪了？ 陸媒揭動向

冷氣團發威再凍2天「低溫探8度」 年前大掃除最佳時機曝光

台灣虎航日籍客大幅成長 擬再增鳥取等日本航點

中央社／ 台北15日電

台灣虎航目前在日本有20個航點，並發現去年搭台灣虎航的日籍旅客大幅成長。台灣虎航表示，將規劃再增鳥取、帶廣、大分、神戶等日本航點。

台灣虎航今天舉行媒體餐會，台灣虎航董事長陳漢銘說，去年3月底邀請日本網紅內田理央為台灣虎航在日本市場的品牌大使，是非常正確的一件事，觀察4月開始的日籍旅客入境台灣人次，台灣虎航平均成長35%，而同時間台灣整體市場日籍旅客成長22%，台虎的成長動能高於市場表現。

陳漢銘說，部分日本航線的日籍旅客甚至達5成，例如日本岡山，所以岡山從以往每週只有3班，逐漸增加到現在每週12班。

台灣虎航商務長許致遠說，已規劃今年在日本新增位於北海道的帶廣、本州鳥取及九州的大分，神戶去年底已申請，正等待日方核准。

台灣虎航對日本市場深具信心，除了國人赴日熱度不減外，日籍會員明顯成長是重要原因，台灣虎航統計，2023年全年增加逾1萬8000名日籍會員，2024年全年增加逾3萬1000名日籍會員，至今日籍會員已逾10萬名。

台灣虎航去年雖取得香港航權；不過，仍未確定開航時間。

許致遠說，今年也會再布局東南亞新航點，包括越南的芽莊、大叻及胡志明市，馬來西亞預計增加吉隆坡、檳城，先前飛過泰國曼谷和清邁也打算恢復。

陳漢銘說，台灣虎航去年營收達新台幣164.23億元，創歷史新高，希望今年超越去年，目標是180億元。

台灣虎航 日本

延伸閱讀

日本第172屆芥川賞兩人獲獎 伊與原新奪直木賞

日本Rapidus拚量產2奈米需1兆元 過程如同修羅場

日本Compass集團拜會黃偉哲 商談選購台南好米

日本自公兩黨幹事長與中國總理會談 討論深化合作

相關新聞

昇恆昌新春揮毫活動 為旅客書寫春聯傳遞祝福

迎接農曆春節到來，昇恆昌免稅商店今天在桃機第二航廈出境中央區推出「蛇麼都如意」新春書法揮毫活動，邀請到中華書道學會的6名...

愛馬仕春夏配件 巧思與工藝刻畫2025主題「繪聚匠心」

愛馬仕（Hermès）2025年度主題定調為「繪聚匠心」（Drawn To Craft），繪畫藝術的概念，以不同的形態和...

德誼數位福袋千元有找 拼手氣1元帶回10萬蘋果大全配

農曆新年必買，3C福袋超實用又可以拼手氣博大獎。德誼數位Data Express 2025年新春限定推出「蛇prise!...

身份證有「9」送料理！台菜餐廳「真珠」進駐微風南山

饗賓餐旅旗下台菜餐廳「真珠 台灣佳味」第9間分店，自即日起正式進駐微風南山，提供多款特色料理。為慶祝新店開幕，凡身份證字...

新光三越「台南小北門」6月登場 定位年輕時髦有自己個性

2024全台百貨業面臨出國潮、缺工、電價大漲等問題，今年全台加入的新商場多、百貨競爭更趨強烈，準備新開幕的商場大大小小大...

全聯蛇年福袋內容、開賣時間公開 5款超實用組合 狂抽5台電動車

全聯蛇年福袋內容、超狂抽獎好禮大公開！全聯攜手大潤發將於大年初一1月29日上午9:00實體門市準時開賣蛇年福袋，全聯小時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。