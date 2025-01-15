昇恆昌新春揮毫活動 為旅客書寫春聯傳遞祝福

迎接農曆春節到來，昇恆昌免稅商店今天在桃機第二航廈出境中央區推出「蛇麼都如意」新春書法揮毫活動，邀請到中華書道學會的6名書法老師到場揮毫，為旅客書寫春聯帶來新年祝福。

昇恆昌表示，老師們精湛的技藝吸引國內外旅客排隊索取免費的客製化春聯，希望透過活動，讓旅客在旅程中感受到傳統文化的魅力，也藉此傳遞更多溫暖與祝福，讓每個踏入桃園國際機場的旅客留下深刻的台灣印象，並在新的一年擁有好運。

書法老師張日廣表示，對於一般旅客，他都會先詢問對方職業以及想要求什麼，再選出符合對方需求的春節賀詞，對於外籍人士，他則是選擇吉祥如意的話語，在字體上則會選擇象形文字，即使不了解文字內容，也可以當成是藝術品裝飾家中環境。