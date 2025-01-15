台虎推出AI智能官網、全新機上餐 還有組員專屬登機箱

台灣虎航今天（15日）宣布將推出一系列全新產品與服務，包括導入AI智能推薦的全新官網功能、與台灣名店順成蛋糕和林聰明沙鍋魚頭推出全新機上餐等，提供旅客更豐富且智慧化的服務內容。

台灣虎航表示，官網導入AI智能功能，領先同業率先推出「低價航點地圖」，藉由自動化更新票價，可依個人預算、天數、出發時間等推薦符合需求的航班；「互動式航點地圖」在使用介面上更直觀且便捷；「首頁個人化管理」會員登入後，即可顯示最近出發之行程資訊；新增「月曆式時刻表」提供多樣化的查詢選擇。藉由結合AI推薦及直觀的介面設計，聰明為虎迷省下更多票價查詢時間，且更能掌握行程資訊。

機上餐點部分，繼與台灣塩酥雞、小小樹食、洪瑞珍三明治等台灣知名店家合作後，也將和順成蛋糕和林聰明沙鍋魚頭合作，推出「順成綜合滷味套餐」和「林聰明沙鍋魚頭風味杯麵」等全新機上餐。

為紀念10年有成，台灣虎航特地與萬國通路聯名發行「虎翼箱 tigercarry+」，購買民眾在搭乘台灣虎航時可享有額外2公斤行李額度，為領先全球的獨家賦能，限量發售且即將售罄。同時，台灣虎航也針對機師、客艙組員之工作性質需求，量身規劃出2款配合工作需用的虎翼箱。

台灣虎航指出，為了讓機師在工作時用的順手，萬國通路特別派員上機丈量實際尺寸、調查飛行員使用習慣，進而推出創新L型開口袋設計、活動隔板，還有保冷立體口袋及水壺袋等人性化貼心設計。