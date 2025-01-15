愛馬仕春夏配件 巧思與工藝刻畫2025主題「繪聚匠心」

愛馬仕（Hermès）2025年度主題定調為「繪聚匠心」（Drawn To Craft），繪畫藝術的概念，以不同的形態和巧思出現在2025春夏所有的配件設計上。事實上，不論是絲巾圖案，皮具的設計，或是珠寶、建築的發想，無一不是從一支筆畫下一條線開始、進而勾勒出一趟充滿創意的旅程，這也正是愛馬仕品牌的核心所在。在本季的男女配件、家飾品、珠寶、以及品牌最負盛名的絲巾圖案上，都巧妙地藉由畫筆與色彩呈現出這個令人嚮往的主題。

備受女性喜愛的芭蕾舞鞋，本季將更為俐落時髦的尖頭楦型為芭蕾舞鞋的可愛與甜美注入都會的時髦風情，鞋面上裝飾的Kelly旋轉鎖釦，第一次以皮革的材質製作，提供不同高度鞋跟的選擇，還有融入賽車手套為靈感的用動風格款，鞋底裝飾經典的Médor鉚釘。晚裝鞋款散發華麗金屬光澤，有的以纖細的皮帶縝密編織而成，鏤空鞋跟款式從側面看彷彿手繪草稿的隨筆線條，在細節上巧妙呼應年度主題。

以木屐為靈感的Geta包，透過經典鎖釦承托包身，在輕巧柔軟和硬挺結構間取得巧妙平衡，春夏季除了全新的清爽色彩，更加長包身長度調整比例，搭配更為纖細的背帶，整體視覺效果煥然一新。Sanglons晚宴手拿包則將經典Kelly旋轉鎖釦以巧妙的比例完美放大，隱藏的開口從側展開，方正造型搭配圓弧邊角，細節都是匠心工藝。另一款Cliquetis是以光亮的Box小牛皮製作的全新款肩背翻蓋包，皮革肩背帶以不對稱方式串起5個經典的Chaîne d'ancre錨鍊鍊結，翻蓋打開可見內側彎曲的金屬包覆皮革細節，是融合時髦風格、創意發想、與精湛工藝的精彩傑作。

男士配件也緊扣年度主題「繪聚匠心」。羊毛圍巾的幾何圖案讓人想起設計起草的手繪線條，圍巾上面附有可裝藝術家工具筆具的皮革口袋，巧思令人會心一笑。主打的新款男包Cabas Ancrage，是容易收納的大型尺寸，採更為輕盈便利使用的無內裡設計，特殊的全皮革扣頭，讓人想起品牌經典的Chaîne d'ancre，是首度將此錨鍊元素融入的創意；包包以鞣製成「雲霧灰」色調的皮革製作，帶有淺藍色調的灰散發令人輕鬆愜意的視覺氣息。本季男包所使用的丹寧布料，以嶄新的工法製作，在最後的步驟中從日本再度返回法國工坊進行染色水洗，減少丹寧材質可能引起的沾染。

本季的絲巾無疑是展現藝術家繪畫創意的絕佳舞台。擅長水彩的美國藝術家Nikki Maloof，一幅野餐靜物畫作躍然成為愛馬仕創紀錄的絲巾圖案，每上一次色就要印一次的絲巾，為了能呈現出水彩暈染的細緻變化，共運用了高達49版，是品牌目前的最高紀錄。「福寶集郵者」絲巾則是集郵所蘊藏的儀式感和旅行時間的流動透過繪畫筆觸連結一起，俏皮的「狗狗選角日」絲巾匯聚了愛馬仕家族所有人豢養的愛犬肖像；曾畫出幽默的衝浪馬絲巾的奈及利亞藝術家Dennis Osadebe，這次則創作了一款在做三腳下犬式的瑜伽馬；今年愛馬仕也有在材質上的碰撞與創新，例如裝飾皮革流蘇的牛仔風絲巾，以及可摺出遮陽小帽簷的棉質遮陽三角巾，充滿夏日風情。