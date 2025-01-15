德誼數位福袋千元有找 拼手氣1元帶回10萬蘋果大全配

農曆新年必買，3C福袋超實用又可以拼手氣博大獎。德誼數位Data Express 2025年新春限定推出「蛇prise! 蛇覓隆發大福袋」，攜手MAGEASY並首度與大甲鎮瀾宮合作，每袋售價999元，內含多樣實用商品市值最高達4,600元，更附贈多張異業超值折扣券，以及「蛇來運轉」100%中獎刮刮卡，最大獎可用1元抱回總值破10萬元的蘋果明星商品大全配。超值福袋將於1月20日全面開賣，限量2,025袋，售完為止。

除了福袋，即日起至2月2日，德誼數位更祭出限量200台的iPhone 15超值優惠，單機優惠直接省1,500元，再獲價值2,660元ＭAGEASY豪華配件組，包含掛繩手機殼、Glass 9H鋼化膜，搭配指定保險方案再贈ADAM亞果元素GRAVITY 3 5000mAh 3合1摺疊口袋行動電源；搭配指定遠傳門號方案，可額外獲得MAGEASY手機掛繩隨行包。

iPhone 16全系列也有優惠，可選玻璃保護貼或單機直接優惠500元。MacBook Pro指定系列更超值，單機消費滿萬元現折500元，最高回饋2,000元。春節期間，MacBook購物更加划算，全系列搭配保險方案，可享市值4,990元配件大禮包，含螢幕保護貼、鍵盤膜、品牌電腦包、多功能轉接器，或主機9.7折優惠。

1月20日開賣的德誼數位蛇年福袋，巧妙融合傳統文化與現代潮流，每袋精心搭配大甲鎮宮的發財金、春聯，MAGEASY手繩組和平安符，再加上ADAM蛇年紅包袋，寓意著蛇年充滿驚喜、事事順心與好事連連。每袋隨機含有4～6件隨機實用商品，包括ADAM亞果元素行動電源、國家地理防水配件、AirPods保護殼等17項人氣商品，市值最高達4,600元，為消費者帶來滿滿驚喜。

而隨袋附贈的100%中獎「蛇來運轉」刮刮卡，獎品也超豐富，包括價值超過16,000元的台中港酒店與禧榕軒大飯店平日住宿券、飛利浦全自動義式咖啡機、Marshall Acton III藍牙喇叭、Marshall Emberton II藍牙喇叭、飛利浦奈米級空氣清淨機等其它各式人氣商品。刮刮卡幸運頭獎得主更只要用1元加購，就能獲得總值超過10萬元的蘋果大全配，包括M2版13吋MacBook Air、iPad mini 7、iPhone 16、Apple Watch Series 10，以及AirPods 4，共5項明星商品一次帶回家。