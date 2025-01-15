身份證有「9」送料理！台菜餐廳「真珠」進駐微風南山

饗賓餐旅旗下台菜餐廳「真珠 台灣佳味」第9間分店，自即日起正式進駐微風南山，提供多款特色料理。為慶祝新店開幕，凡身份證字號有「9」，到店消費即贈送指定菜色，留下五星好評可贈送「紫米紅豆湯」，消費並贈送「金旺鳳梨蝦球盅平日兌換券」。

「真珠」自2020年7月於台北京站開設首間門市，後又於新北、桃園、新竹、台中、高雄等地拓展分店。全新開幕的「微風南山店」，乃是真珠首度插旗台北信義區，佔地共61瓶，設有102席座位以及兩間包廂。店內也供應「金旺鳳梨蝦球盅」、「三個臭皮匠」等特色料理。

迎接春節來臨，真珠全分店也推出春節限定套餐，內含迎春蒜蒸海石斑、珍饌花雕醉蝦、長年菜、三豐紅燒滷肉、紅燒蕃茄牛腩等料理。其中一款「金牌蒜香骨」，則是以避風塘炒蟹為靈感而來，藉此作為對台灣隊的賀禮。