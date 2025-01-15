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身份證有「9」送料理！台菜餐廳「真珠」進駐微風南山

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
全新推出的「金牌蒜香骨」。圖／饗賓餐旅提供
全新推出的「金牌蒜香骨」。圖／饗賓餐旅提供

饗賓餐旅旗下台菜餐廳「真珠 台灣佳味」第9間分店，自即日起正式進駐微風南山，提供多款特色料理。為慶祝新店開幕，凡身份證字號有「9」，到店消費即贈送指定菜色，留下五星好評可贈送「紫米紅豆湯」，消費並贈送「金旺鳳梨蝦球盅平日兌換券」。

「真珠」自2020年7月於台北京站開設首間門市，後又於新北、桃園、新竹、台中、高雄等地拓展分店。全新開幕的「微風南山店」，乃是真珠首度插旗台北信義區，佔地共61瓶，設有102席座位以及兩間包廂。店內也供應「金旺鳳梨蝦球盅」、「三個臭皮匠」等特色料理。

迎接春節來臨，真珠全分店也推出春節限定套餐，內含迎春蒜蒸海石斑、珍饌花雕醉蝦、長年菜、三豐紅燒滷肉、紅燒蕃茄牛腩等料理。其中一款「金牌蒜香骨」，則是以避風塘炒蟹為靈感而來，藉此作為對台灣隊的賀禮。

為慶祝微風南山店開幕，即日起至1月23日至微風南山店點餐出示有效身分證件，身分證字號有「9」即贈送指定菜色1道。1個「9」贈「香辣豆干小魚」、2個「9」贈「花好月圓 脆皮湯圓」、3個「9」贈「紅燒豆腐煲」。二月底前，Google評論5星再送「紫米紅豆湯」，還有消費即送「金旺鳳梨蝦球盅平日兌換券」，數量有限送完為止。

真珠提供多款特色台味料理。圖／饗賓餐旅提供
真珠提供多款特色台味料理。圖／饗賓餐旅提供
真珠進駐微風南山，開設第9間分店。圖／饗賓餐旅提供
真珠進駐微風南山，開設第9間分店。圖／饗賓餐旅提供

微風南山 料理 鳳梨

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