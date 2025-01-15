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虎航推低價航點地圖 林聰明砂鍋魚頭杯麵機上餐

中央社／ 台北15日電

台灣虎航今天宣布將推出一系列全新產品與服務，其中領先同業率先推出的低價航點地圖，可協助旅客快速找到符合需求的航班，另機上餐吃得到林聰明砂鍋魚頭風味杯麵。

台灣虎航今天舉行年終餐會，台灣虎航宣布，官網新導入AI智能推薦功能，讓旅客更容易規劃行程。

台灣虎航說，即日起旅客可體驗到多項新服務，包括領先同業推出的低價航點地圖。透過「互動式航點地圖」中的低價航點地圖，可以藉由自動化更新票價，可依個人預算、天數、出發時間等，推薦符合需求的航班。

台灣虎航指出，「互動式航點地圖」能讓旅客在使用介面上更直觀且便捷；「首頁個人化管理」會員登入後，即可顯示最近出發的行程資訊；同時新增「月曆式時刻表」，提供多樣化的查詢選擇。藉由結合AI推薦及直觀的介面設計，可為旅客省下更多票價查詢時間，讓旅客更能快掌握行程資訊。

另外，繼與台灣知名店家台灣塩酥雞、小小樹食、洪瑞珍三明治等合作後，台灣虎航也宣布，將與順成蛋糕、林聰明沙鍋魚頭合作，推出「順成綜合滷味套餐」和「林聰明沙鍋魚頭風味杯麵」等全新機上餐，預計1月底於官網購票時即可選購，3月30日起於台灣虎航機內開始供應。

台灣虎航去年底為紀念台灣虎航10年有成，特地與萬國通路聯名發行的虎翼箱，兼具環保、時尚設計和實用功能，且搭乘台灣虎航時可享有額外2公斤行李額度，預購即造成市場搶購熱潮，採限量發售且即將售罄，台灣虎航預計20日起陸續發貨。

台灣虎航 地圖

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