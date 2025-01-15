新光三越「台南小北門」6月登場 定位年輕時髦有自己個性

2024全台百貨業面臨出國潮、缺工、電價大漲等問題，今年全台加入的新商場多、百貨競爭更趨強烈，準備新開幕的商場大大小小大約13個，萬坪以上規模有5大商場加入，其中就包含新光三越在台南的第三個據點「新光三越台南小北門」，將以「年輕時髦」為定位，預計今年6月下旬可以跟大眾見面。

今年即將開幕的大小規模商場共有13家，其中萬坪以上商場包括三井南港Lalaport、遠東SOGO大巨蛋商場、統一時代二館Dream Plaza、新光三越台南小北門、漢神台中洲際購物中心。

新光三越台南小北門位於「南山台南廣場」，前身是原東帝士舊址。新光三越台南小北門商場面積約1萬1千坪，新光三越總經理吳昕陽表示，「這個新商場勢必要不一樣，從商品、環境、服務、活動切入，找到核心客人」。目前招商已結束，據了解，餐飲比重會比其他店來的多，也會有娛樂、影城部分，定位部分，就如同信義A11、台北南西三館各自精彩一樣，會有自己的個性。

今年整體大環境可能將延續去年的境外消費、經營成本上漲壓力，同時還有多家商場準備上場，內外壓力都不小。迎接2025，新光三越抱著「嚴正以待、充滿信心」的心態。吳昕陽認為，台灣儲蓄率每年都在上調，可見台灣人財富是有的，人會跑出去，就要去思考是不是我們做得不夠好？因此，今年課題與最大重點是透過商品、服務與環境「如何再對客人好一點」。

他指出，看到民眾來到信義商圈的笑臉、拍照打卡，是我們很大的動力，我認為信義商圈整體環境氛圍並沒有輸國外，身為local的實體，要去創造讓環境更有亮點，所以新光三越會持續投資。

新光三越也將針對主力會員重新解構、重新分級，吳昕陽指出譬如南韓的現代百貨、新世界百貨Centum City，光一個商場有六間VIP室，所以新光三越也在深度研究如何再對客人好一點，將服務、環境level up，除了持續深耕主顧客，也會繼續開發新客，也就是「迎新念舊、悅眾取寵」。

吳昕陽認為，百貨無法每年持續展店，但如果深化會員、如果每個店如果提升業績，為何一定要開店才能帶來成長。