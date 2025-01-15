全聯蛇年福袋內容、開賣時間公開 5款超實用組合 狂抽5台電動車
全聯蛇年福袋內容、超狂抽獎好禮大公開！全聯攜手大潤發將於大年初一1月29日上午9:00實體門市準時開賣蛇年福袋，全聯小時達則晚1個小時於上午10點開賣，最大獎有機會抽中價值358萬的PORSCHE Macan EV純電動休旅車，以及市價約99.9萬的LUXGEN n⁷純電動休旅車，共有5台為歷年電動車數量最多，另外還有華航來回機票等，總數近16萬個福袋，抽總計777個優質好禮。
此次福袋、福箱共推出5款，每年都超夯的生肖福袋蛇年限定款售價同樣是300元，包含抽取式衛生紙、無糖紅茶、洗衣膠囊或葉黃素凍（2款隨機出貨）等實用好物之外，另有滿滿福利熊商品，包括福利熊1,000片益智拼圖（5款隨機出貨），還有福利熊蛇年紅包袋及生肖福袋獨家的福利熊夾鏈袋組，還有多家知名品牌優惠的2025新春大禮包，如宜蘭傳藝免費入園券、摩曼頓折價券、麗寶樂園門票優惠券、萬國通路商品券等，超值好物總價值超過1,550元，全台門市限量11萬個。
另外還有3款北歐設計bodum居家精品，哥本哈根保溫瓶福袋售價680元，鬆餅機、美式濾滴咖啡機福袋售價皆為980元，內容同樣包含福利熊 1,000片益智拼圖、新春大禮包、實用生活用品、飲料、零食等，市價約1～2折就能帶回家。
福箱今年則是與萬國通路合作，推出「9R1 JETSTREAM細鋁框箱28吋」共有新品藍、亮銀河紅2色，外型簡約時尚，擁有360度耐磨飛機輪、TSA海關鎖，容量大、實用又可靠，連TWICE周子瑜都曾在機場被拍到使用同款行李箱，行李箱原價15,800元，全聯福箱連同其他實用生活品只要大約3折價，4,900元就能帶回家。
全聯福利卡友/大潤發會員卡友購買生肖收納購物袋乙個可獲1次抽獎資格；購買bodum哥本哈根保溫瓶福袋乙個獲3次抽獎資格；購買bodum鬆餅機福袋乙個獲4次抽獎資格；購買bodum美式濾滴咖啡機福袋乙個獲4次抽獎資格；購買萬國通路行李箱福箱乙個可獲17次抽獎資格，買越多抽獎機會越多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言