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全聯蛇年福袋內容、開賣時間公開 5款超實用組合 狂抽5台電動車

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全聯蛇年福袋最大獎有機會抽中價值358萬的PORSCHE Macan EV純電動休旅車，以及市價約99.9萬的LUXGEN n⁷純電動休旅車，共有5台為歷年電動車數量最多。記者黃筱晴／攝影
全聯蛇年福袋最大獎有機會抽中價值358萬的PORSCHE Macan EV純電動休旅車，以及市價約99.9萬的LUXGEN n⁷純電動休旅車，共有5台為歷年電動車數量最多。記者黃筱晴／攝影

全聯蛇年福袋內容、超狂抽獎好禮大公開！全聯攜手大潤發將於大年初一1月29日上午9:00實體門市準時開賣蛇年福袋，全聯小時達則晚1個小時於上午10點開賣，最大獎有機會抽中價值358萬的PORSCHE Macan EV純電動休旅車，以及市價約99.9萬的LUXGEN n⁷純電動休旅車，共有5台為歷年電動車數量最多，另外還有華航來回機票等，總數近16萬個福袋，抽總計777個優質好禮。

此次福袋、福箱共推出5款，每年都超夯的生肖福袋蛇年限定款售價同樣是300元，包含抽取式衛生紙、無糖紅茶、洗衣膠囊或葉黃素凍（2款隨機出貨）等實用好物之外，另有滿滿福利熊商品，包括福利熊1,000片益智拼圖（5款隨機出貨），還有福利熊蛇年紅包袋及生肖福袋獨家的福利熊夾鏈袋組，還有多家知名品牌優惠的2025新春大禮包，如宜蘭傳藝免費入園券、摩曼頓折價券、麗寶樂園門票優惠券、萬國通路商品券等，超值好物總價值超過1,550元，全台門市限量11萬個。

另外還有3款北歐設計bodum居家精品，哥本哈根保溫瓶福袋售價680元，鬆餅機、美式濾滴咖啡機福袋售價皆為980元，內容同樣包含福利熊 1,000片益智拼圖、新春大禮包、實用生活用品、飲料、零食等，市價約1～2折就能帶回家。

福箱今年則是與萬國通路合作，推出「9R1 JETSTREAM細鋁框箱28吋」共有新品藍、亮銀河紅2色，外型簡約時尚，擁有360度耐磨飛機輪、TSA海關鎖，容量大、實用又可靠，連TWICE周子瑜都曾在機場被拍到使用同款行李箱，行李箱原價15,800元，全聯福箱連同其他實用生活品只要大約3折價，4,900元就能帶回家。

全聯福利卡友/大潤發會員卡友購買生肖收納購物袋乙個可獲1次抽獎資格；購買bodum哥本哈根保溫瓶福袋乙個獲3次抽獎資格；購買bodum鬆餅機福袋乙個獲4次抽獎資格；購買bodum美式濾滴咖啡機福袋乙個獲4次抽獎資格；購買萬國通路行李箱福箱乙個可獲17次抽獎資格，買越多抽獎機會越多。

今年有3款北歐設計bodum居家精品福袋，哥本哈根保溫瓶、鬆餅機、美式濾滴咖啡機都超實用。記者黃筱晴／攝影
今年有3款北歐設計bodum居家精品福袋，哥本哈根保溫瓶、鬆餅機、美式濾滴咖啡機都超實用。記者黃筱晴／攝影
福利熊疊疊樂玩偶搭配購物袋，粉絲們每年都搶收藏。記者黃筱晴／攝影
福利熊疊疊樂玩偶搭配購物袋，粉絲們每年都搶收藏。記者黃筱晴／攝影
全聯福箱同樣內含超多實用生活好禮。記者黃筱晴／攝影
全聯福箱同樣內含超多實用生活好禮。記者黃筱晴／攝影
bodum鬆餅機美式濾滴咖啡機福袋售價980元。記者黃筱晴／攝影
bodum鬆餅機美式濾滴咖啡機福袋售價980元。記者黃筱晴／攝影
福利熊生肖福袋，有許多粉絲年年收藏。記者黃筱晴／攝影
福利熊生肖福袋，有許多粉絲年年收藏。記者黃筱晴／攝影
全聯蛇年福袋內容大公開。記者黃筱晴／攝影
全聯蛇年福袋內容大公開。記者黃筱晴／攝影
全聯福箱蛇年推出萬國通路9R1 JETSTREAM細鋁框箱28吋行李箱，共有新品藍、亮銀河紅2色，售價4,900元。記者黃筱晴／攝影
全聯福箱蛇年推出萬國通路9R1 JETSTREAM細鋁框箱28吋行李箱，共有新品藍、亮銀河紅2色，售價4,900元。記者黃筱晴／攝影
福利熊蛇年生肖福袋，售價300元。記者黃筱晴／攝影
福利熊蛇年生肖福袋，售價300元。記者黃筱晴／攝影
bodum鬆餅機福袋售價980元。記者黃筱晴／攝影
bodum鬆餅機福袋售價980元。記者黃筱晴／攝影
bodum哥本哈根保溫瓶福袋售價680元。記者黃筱晴／攝影
bodum哥本哈根保溫瓶福袋售價680元。記者黃筱晴／攝影
福袋內含2025新春大禮包，為會員送上宜蘭傳藝免費入園券、摩曼頓折價券、麗寶樂園門票優惠券、萬國通路商品券等，超值好物總價值超過1,550元。記者黃筱晴／攝影
福袋內含2025新春大禮包，為會員送上宜蘭傳藝免費入園券、摩曼頓折價券、麗寶樂園門票優惠券、萬國通路商品券等，超值好物總價值超過1,550元。記者黃筱晴／攝影

福袋 蛇年 行李箱

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