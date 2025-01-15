迎新春！萊爾富限量推「好運同樂會抽抽樂」　每抽50元有機會獲得「黃金豆畫、指定iPad」

農曆春節即將到來，許多民眾期望在新的一年能求個好兆頭，對於新春試手氣、拚大獎的活動參與度特別踴躍。萊爾富即日起至2月4日特別攜手野生喵喵怪、天竺鼠森森、伸縮自如的雞與鴨、哈囉兔兔、旋轉甜不辣等5款人氣IP角色，共同推出「好運同樂會抽抽樂」活動，每張抽獎券售價50元（數量有限，售完為止），有機會抽中獎值超過50元的指定獨家授權商品，張張有獎、中獎機率100%。

萊爾富「好運同樂會抽抽樂」活動，幸運的民眾還有機會以50元抽中萬元大獎，像是內含黃金1錢的特別黃金獎「獨家創作黃金豆畫」一款共5名（有5款，款式隨機，金價將隨國際市場價格浮動），或頭獎「iPad（第10代）Wi-Fi 64GB」一台共5名（銀色／黃色，顏色隨機）與保護殼（10.9吋）一款；還有療癒兼具實用性的貳獎「多功能小食鍋」共20名、參獎「無線充電器」共300名。上述所有獎項中獎者須於2月18日前掃描獎券並下載中獎回函，連同獎券正本寄回萊爾富總公司兌獎，確認符合中獎資格，獎項將後續派發予中獎者。

萊爾富「好運同樂會抽抽樂」活動還有祭出肆獎至柒獎，提供民眾於購買門市當場兌換對應的獎項（不能至其他門市領獎，離開門市將視同放棄領獎資格），包含肆獎「護腕滑鼠墊」共3,000個、伍獎「食材碟」（醬料碟）共15,000個（共5款各3,000個，款式隨機）、陸獎「保冷袋」共60,000個（共5款各12,000個，款式隨機）、柒獎「鑰匙圈」（御守吊飾）共72,000個（共5款各14,400個，款式隨機）。

同一期間，萊爾富還推出Hi café「迎新春測手氣」活動，於指定門市單筆消費任一Hi café商品（整買零取不參與活動）即可透過螢幕轉盤抽獎一次，不僅能在新的一年測運勢（大吉／中吉／小吉），還有機會獲得隨機的咖啡優惠券一張（每筆消費限抽獎一次，不累贈，咖啡優惠券可於下次消費時使用，須於2月25日前兌換完畢）。

其中，隨機的咖啡優惠券最低可享「大吉－大杯美式咖啡1元優惠券」一張（原單杯售價45元，可冰／熱任選）或「大吉－大杯拿鐵咖啡10元優惠券」一張（原單杯售價55元，可冰／熱任選）。另有「中吉－大杯美式、特大杯系列的美式或拿鐵、大杯系列奶茶（包含炭焙鐵觀音拿鐵／台茶18紅玉茶拿鐵／凍頂烏龍茶拿鐵／抹茶拿鐵）均享同系列買1送1」，以上商品可冰／熱任選，不同價者以2件5折計；「小吉－特大杯冰茶39元（包含青梅蒟蒻／荔枝蒟蒻／柳橙百香椰果）、大杯系列的冰／熱拿鐵咖啡或熱卡布奇諾第2杯5元」。