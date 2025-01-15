年前大掃除！全家便利商店推「居家清潔用品、全家行動購掃除專區、Fami自助洗衣、潔衣家」4大優惠攻略

再過一周即將進入農曆春節，家家戶戶忙於除舊佈新，全家便利商店瞄準居家清潔商機，線上及線下針對衣物清洗、居家清理與收納等掃除需求，推出店舖日用貨架「居家清潔優惠」、「全家」旗下電商平台「全家行動購掃除專區」、洗衣複合店「Fami自助洗衣」以及FamiPort「潔衣家」送洗服務等4大攻略，全面應援消費者年前的掃除挑戰。

「全家」觀察許多小家庭與租屋族有就近購買清潔用品的需求，為助攻消費者年末打掃省荷包，「全家」4,200間店舖即日起至2月4日推出多款清潔商品優惠，包含指定FamiCollection清潔商品享任選3件只需199元，不論是清潔袋、菜瓜布、環保手套、去汙濕紙巾等都買得到；即日起至1月19日為會員加碼推出FamiCollection超柔抽取式衛生紙、輕巧包衛生紙任選3件同樣199元優惠；即日起至2月4日橘子工坊洗衣膠囊、熊寶貝洗衣精、一匙靈洗衣粉等洗滌商品也可享7折不等優惠價。

「全家」旗下電商平台「全家行動購」年貨大街特別開設「除舊佈新」專區，蒐羅超過百項清潔用品、居家收納等，包括熱銷美式賣場衛生紙、洗衣凝露、韓國吸水無痕魔術抹布、洗衣槽去汙劑、大包裝菜瓜布等都買得到，消費者只需提前下單、店舖取貨，即可一站購足各種掃除及收納用品。即日起至1月21日「全家行動購」線上年貨大街更推出消費滿588元折68元、滿1,288元折168元好康折扣；即日起至1月21日再加碼推出包裹取件送10元「全家」紅利金。

「全家」於2019年領先業界獨家推出「Fami自助洗衣」複合店，目前已有24家店點，特別針對租屋族與小家庭推出智能化、自動化的洗衣解決方案，消費者洗衣前可透過「全家」會員APP查詢空機情況，清洗完成後更有簡訊通知，隨時掌握洗衣進度。根據「全家」觀察發現，「Fami自助洗衣」使用高峰時段為週末下午與晚上，而在年前兩週整體使用率對比平時更可增加約2成。為對應消費者年末大量清洗衣物、床被單的需求，「全家」Fami自助洗衣自即日起至1月21日更推出洗加烘享8折優惠。

為對應不同洗衣需求，「全家」運用密集店點的物流優勢，與「潔衣家」合作推出更便利的衣物送洗服務，消費者可到「全家」店舖送洗、拿取洗好的衣物，讓送洗時間地點更彈性。根據「全家」觀察顯示，最常見的送洗項目為襯衫、上衣及褲裙等日常穿洗衣物，適逢過年到來，即日起至1月31日凡選擇到全家便利商店送洗，輸入指定序號「A51111」享9折優惠，襯衫、大衣、外套都適用。

此外，年末掃除需要斷捨離，或是尾牙抽獎換新機，「全家」推出「舊i回收」二手手機回收活動，與中華電信及Edti億電通國際合作，即日起至2月18日到「全家」回收舊機就有機會抽iPhone 16 Pro Max、獲得百元紅利金及指定資費方案購機享千元折扣等多重優惠。