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「真珠」正式進駐微風南山 身分證字號有「9」送指定菜

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
真珠微風南山店今日開幕。饗賓集團/提供
真珠微風南山店今日開幕。饗賓集團/提供

趕在農曆年前，饗賓集團旗下品牌餐廳「真珠 台灣佳味」第九家分店，1月15日正式進駐微風南山，該分店擁有61坪、102位座席及兩間圓桌大包廂。

年節期間，全台真珠也推出限定春節套餐，從主廚的私房台菜，像是「三豐紅燒滷肉」、「紅燒番茄牛腩」，還有新年團聚必吃的傳統台灣手路菜，包括「珍饌花雕醉蝦」、「紅燒番茄牛腩」、「迎春蒜蒸海石斑」，真珠主廚為慶祝12強棒球賽台灣奪冠，也特別研發一道「金牌蒜香骨」作為冠軍賀禮，無論是宴席菜或特色台灣料理，春節期間豪華接力。

即日起至1月23日止，開幕期間逢九送好禮，至微風南山店點餐出示有效身分證件，身分證字號有「9」即贈送指定菜色乙道。2月底前，Google評論5星送「紫米紅豆湯」，還有消費即送「金旺鳳梨蝦球盅平日兌換券」，數量有限送完為止。

「真珠 台灣佳味」是饗賓集團旗下的經典台菜品牌。2020年7月疫情期間，逆境中開了首家台北京站店，接著又陸續在新北、桃園、新竹、台中、高雄等地展店，穩定經營下，2024年八家門市平均業績成長近三成。品牌督導林晴暄表示，「真珠」以供應在地特色食材與紮實手藝打造的台灣料理，深受家庭客喜愛。近期也觀察到，有越來越多國際旅客會來「真珠」用餐，像是「金旺鳳梨蝦球盅」以及「三個臭皮匠」都獲得不少日韓旅客的喜愛。

時隔四年多，「真珠」首次插旗台北信義區，進駐微風南山5樓， 61坪、共有102位座席及兩間圓桌大包廂，室裝運用藍、橘大膽撞色，並結合品牌圖騰壁畫與霓虹燈意象，展現新潮復古的氛圍，對於菜色的布局與選擇，「真珠」善加運用煎、煮、炒、炸等料理手法，堆疊出新穎的台菜高度。

春節期間，「真珠」研發主廚特別準備新年團聚必吃的傳統台灣手路菜，以「迎春開運」為主題，端出象徵好彩頭的年菜，像是寓意年年有餘的「迎春蒜蒸海石斑」，一般都是以魚露來清蒸石斑，但為了符合台味，真珠特別研製蒜蓉醬，濃郁的蒜香氣，香而不油膩，出餐前搭配蔥油，澆淋在極鮮海石斑的表層，藉由溫度的變化，慢慢滲透至魚肉，熱燙噴香且香蒜順口。

另外這道「珍饌花雕醉蝦」，因為蝦子有長壽的象徵，主廚將精選的白蝦川燙後再冰鎮，接著用花雕酒浸泡一整天，蝦肉Q彈且吸附淡淡酒香味。而年夜飯必吃的菜餚還有「長年菜」，又稱芥菜象徵長命百歲。主廚以雞腿肉，搭配刈菜心、干貝跟新鮮蛤蜊一起燉煮，湯頭鮮甜又回甘。

由於此次世界棒球賽台灣奪冠，讓世界看到台灣，以發揚台菜為目標的「真珠」也特別研發一道「金牌蒜香骨」作為台灣隊的賀禮。研發主廚余中平表示，由「避風塘炒蟹」啟發，將整支豬肋骨裹上薄薄粉漿油炸，皮酥且肉汁飽滿，外觀霸氣十足，象徵新的一年業績、考試跟台灣隊一樣得金牌。

「真珠」微風南山店開幕，祭出逢九送好禮，開幕首9日至微風南山店點餐出示有效身分證件，身分證字號有「9」贈送指定菜色乙道，1個「9」贈「香辣豆干小魚」、2個「9」贈「花好月圓 脆皮湯圓」、3個「9」贈「紅燒豆腐煲」。2月底前，Google評論5星再送「紫米紅豆湯」，還有消費即送「金旺鳳梨蝦球盅平日兌換券」，數量有限送完為止。

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