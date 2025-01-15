Uber Eats正式於金門上線 服務範圍擴及全台19個城市
Uber Eats即日起正式於金門上線，擴及全台19個城市，包含澎湖、金門兩離島。為民眾解鎖日常生活便利新選擇，活絡在地餐飲業發展。除了在地民眾可以透過Uber Eats平台輕鬆在家點購金門好滋味，其中包括在地經典傳承百年名店美食，不必出門排隊人擠人，觀光客或其他城市居民也可以透過Uber Eats隨時外送關懷給家人。首批上線店家包括餐飲老店，金門家樂福與Mia C'bon頂級超市、全聯超市與7-11等。
Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，金門蘊藏豐富多元的經典飲食文化，希望藉由Uber Eats平台的進駐，縮短居民與美味之間的距離，讓民眾無論身處何處，都能更加方便、隨時隨地取得在地美味。透過這次服務版圖的拓展，協助更多在地富有歷史文化傳承的商家進行產業轉型，拓展新的經營模式，進一步為當地帶動經濟成長動能。
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