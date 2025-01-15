快訊

證嚴上人嫌佛陀問病圖壁畫太貴？ 李健儀打臉抄襲仔：慈濟師姐都被騙

「昨罷免、明喝咖啡」 朱立倫：兩手策略看清民進黨嘴臉

獨／黃仁勳來台首站將拜會台積電 2大AI巨頭會面聚焦這點

Uber Eats正式於金門上線 服務範圍擴及全台19個城市

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
Uber Eats即日起於金門正式上線，為金門在地民眾提供便捷外送新體驗。圖／Uber Eats提供
Uber Eats即日起於金門正式上線，為金門在地民眾提供便捷外送新體驗。圖／Uber Eats提供

Uber Eats即日起正式於金門上線，擴及全台19個城市，包含澎湖、金門兩離島。為民眾解鎖日常生活便利新選擇，活絡在地餐飲業發展。除了在地民眾可以透過Uber Eats平台輕鬆在家點購金門好滋味，其中包括在地經典傳承百年名店美食，不必出門排隊人擠人，觀光客或其他城市居民也可以透過Uber Eats隨時外送關懷給家人。首批上線店家包括餐飲老店，金門家樂福與Mia C'bon頂級超市、全聯超市與7-11等。

Uber Eats台灣總經理李佳穎表示，金門蘊藏豐富多元的經典飲食文化，希望藉由Uber Eats平台的進駐，縮短居民與美味之間的距離，讓民眾無論身處何處，都能更加方便、隨時隨地取得在地美味。透過這次服務版圖的拓展，協助更多在地富有歷史文化傳承的商家進行產業轉型，拓展新的經營模式，進一步為當地帶動經濟成長動能。

Uber 金門 餐飲業

延伸閱讀

金門縣府年節前再訪廈泉 盼完善小三通旅客服務

金門辦傳統建築風貌座談會 廣邀各界研商保存維護工作

公平會禁止兩大外送平台結合 Uber Eats回應了

Uber Eats申請併購foodpanda遭公平會打回票 3點理由曝光

相關新聞

新光三越「台南小北門」6月登場 定位年輕時髦有自己個性

2024全台百貨業面臨出國潮、缺工、電價大漲等問題，今年全台加入的新商場多、百貨競爭更趨強烈，準備新開幕的商場大大小小大...

全聯蛇年福袋內容、開賣時間公開 5款超實用組合 狂抽5台電動車

全聯蛇年福袋內容、超狂抽獎好禮大公開！全聯攜手大潤發將於大年初一1月29日上午9:00實體門市準時開賣蛇年福袋，全聯小時...

迎新春！萊爾富限量推「好運同樂會抽抽樂」　每抽50元有機會獲得「黃金豆畫、指定iPad」

農曆春節即將到來，許多民眾期望在新的一年能求個好兆頭，對於新春試手氣、拚大獎的活動參與度特別踴躍。萊爾富即日起至2月4日...

年前大掃除！全家便利商店推「居家清潔用品、全家行動購掃除專區、Fami自助洗衣、潔衣家」4大優惠攻略

再過一周即將進入農曆春節，家家戶戶忙於除舊佈新，全家便利商店瞄準居家清潔商機，線上及線下針對衣物清洗、居家清理與收納等掃...

「真珠」正式進駐微風南山 身分證字號有「9」送指定菜

趕在農曆年前，饗賓集團旗下品牌餐廳「真珠 台灣佳味」第九家分店，1月15日正式進駐微風南山，該分店擁有61坪、102位座...

年前大掃除！全家推居家清潔優惠 全家行動購設掃除專區

再過一周即將進入農曆春節，家戶忙於除舊佈新，全家（5903）瞄準居家清潔商機，線上及線下針對衣物清洗、居家清理與收納等掃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。