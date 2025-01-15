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台韓旅遊熱潮延燒 大韓航空推台中航線優惠

中央社／ 台中15日電

交通部觀光署統計，截至去年10月，韓國觀光客來台旅遊突破78萬人次；大韓航空15日起加碼推出系列優惠活動，台中出發航線截至2月9日在官網或APP購票，可享驚喜折扣。

台中市政府觀光旅遊局今天發布新聞稿，觀旅局長陳美秀表示，交通部觀光署統計，截至去年10月，韓國觀光客來台旅遊人數突破78萬人次；觀旅局透過雜誌、網路媒體、踩線及偕同台中觀光相關業者赴韓國推廣，共同促進韓國航線及旅運成長，也讓台中首爾航線成為目前台中機場最熱門航線。

大韓航空台北分公司總經理徐旼廷表示，此次針對台中出發航線，包括韓國或經韓國轉機至東北亞、東南亞、西南亞、歐洲、俄羅斯、蒙古、中亞、中東、非洲、大洋洲、關島、美洲（不含美國線），2025年1月15日至2月9日期間在官網或APP購票，可享驚喜折扣（出發日期須為2025年1月15日至10月25日間）。

若為大韓航空skypass會員，2025年1月15日至2月28日期間在官網或APP購買台中出發全球航點來回機票（去程出發日期須在2025年10月25日前），在官網完成登錄機票號碼，即可獲得加碼抽獎機會，台中出發韓國線（含韓國國內線轉機行程）取得1次抽獎機會。

台中出發經韓國轉機至其他全球目的地，可享2次抽獎機會，首獎為台中首爾經濟艙來回機票2張，1人中獎2人同行，市府觀旅局也有準備多項觀光推廣品。

機票 航線

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