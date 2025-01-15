王品旗下「阪前鉄板焼き」 全新賀正御禮和牛套餐1月上市

王品（2727）旗下「阪前鉄板焼き」以頂級日澳雙和牛、龍蝦、南非活鮑魚及北海道干貝等時令旬鮮，展演出一道道極致鮮美的鐵板燒料理，近距離欣賞鐵板技法深受老饕喜愛。迎接新年之際，阪前於1月9日起隆重推出全新「賀正御禮和牛套餐」，11道佳餚售價1,880元+10%，主廚以鐵板燒技法為核心，完美呈現「以技法致敬食材」的獨具匠心精神，將傳統日料技法轉化為鐵板手法，在本格派的經典炙燒、香煎、燻烤手法上再進化，帶給饕客舌尖上的味覺新饗宴。

鐵板燒的魅力在於與火的對話中誕生，此次獨家鉅獻「稻燒A5黑毛和牛」透過日本百年傳承的稻（稈）燒技法，利用火焰高溫鎖住日本和牛特有的細緻脂香，尾韻能嚐到淡淡的稻葉煙燻香氣。佐料作為畫龍點睛之筆，巧妙結合日本料理的「味變」概念，打造「一口一味」的非凡體驗，除了能用心感受食材的原味外，搭配不同佐料讓每一口都充滿層次感。炒飯作為鐵板燒的靈魂料理，阪前特別選用有「世界夢幻米」美譽的「台中194號馥米」與國宴指定的「雲林莿桐蒜頭」一同翻炒，為鐵板料理賦予精緻且現代的靈魂，演繹「阪前鉄板焼き」的嶄新篇章。

本次饗宴從先付「生牛肉韃靼」華麗登場，主廚精選頂級澳洲M8-9和牛，拌入起司味噌丁、與新鮮酪梨醬，微酸漬青蘋果片有畫龍點睛的效果，一口咬下能嚐到酥脆塔殼與和牛油脂的柔順風味，滋味相當迷人。「松葉蟹紫蘇番茄」的清爽口感溫柔喚醒味蕾，將日本三大名蟹之ㄧ的松葉蟹配上醃漬新鮮番茄，番茄的酸與紫蘇的明亮輕盈相呼應，淡淡果香融合蟹肉的甜，為接下來的餐點揭開序幕。

接續登場的奢華海鮮，「鮑魚佐黑蒜奶油醬」完整保留南非活鮑魚的極致鮮味，美味秘訣在於主廚特製的澎湖海藻味噌醬，製作時加入黑蒜醋讓整體風味更平衡，軟綿的日光栗香地瓜與爽脆鮑魚的絕佳契合度，呈現出風土與大海連結樣貌，完美詮釋鮑魚特有的甜美與鮮香。經典「蟹膏墨雲干貝」將視覺感直接拉滿，北海道生食級干貝高溫香煎，松葉蟹膏與鱒魚卵層層堆疊，底層墨雲餅將金黃色干貝襯托的更加誘人，鹹香脆餅與蟹肉、魚卵的黃金組合，帶給味蕾大大滿足感。

本套餐重頭戲之一「龍蝦二吃」主廚於鐵板前分切龍蝦身與龍蝦頭，首先乾煎龍蝦搭配精心調製的海老醬，讓精確烹調的龍蝦肉與濃郁醬汁交融，凸顯技藝與美味的雙重魅力；而龍蝦頭完整保留蟹膏一同放入湯鍋中與信州味噌一同煨煮，盛湯前加入一匙日本清酒增添一抹酒香，每道料理都是展現日本職人的用心與細心。

「松露雲朵茶碗蒸」有別傳統日式茶碗蒸，以細緻滑嫩的溫熱蒸蛋墊底，中層夾入濃郁的奶油白醬，再鋪上滿滿現打奶泡點綴，宛如雲朵般的柔滑與蓬鬆，接著現刨有「餐桌上鑽石」美譽的頂級黑松露，其獨特深邃風味搭配奶油白醬的溫潤口感，奢享令人驚艷的口感變化。

「椎茸和牛挽肉」將每日新鮮手工現打的日本和牛挽肉與椎茸結合，厚實肉排在鐵板上滋滋作響，高溫緊緊鎖住漢堡每一滴肉汁，澆淋上香氣迷人的波特酒嗆燒，酒精揮發之餘瞬間釋放出厚實香氣，置於鐵板上慢煨收汁，最後在鐵板上輕輕滑過帕馬森起司，鹹香起司片能襯托肉質風味，濃郁肉香疊加出醇厚酒香，超級誘人。

重頭戲主餐「稻燒A5黑毛和牛」以日本四國的傳統名菜「稻草燒鰹魚」為靈感，精選高品質日本A5和牛入饌，使用「稻（桿）燒」技法將和牛高溫乾煎，以稻葉薰香後靜置熟成，待油脂轉變為鮮甜肉汁，更加豐沛純粹，初嚐和牛肉感明顯，完整保留軟嫩口感與肉汁，尾韻帶有淡淡稻草香氣，高雅且迷人。

另一特色在於特殊佐料，延續日本料理的「味變」概念，精心打造「一口一味」的味覺體驗，可搭佐新鮮山葵碎、麥味噌、鹽昆布、日本漬洋蔥及酥炸蒜片，讓品嚐的每一口都感受到截然不同的風味層次，彷彿踏上了一場豐富的味覺旅程。