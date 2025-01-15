性侵案延燒！麥當勞「美樂蒂聯名」急喊卡 業者回應了

麥當勞在2024年底因主管性侵事件重損形象，也引起許多網友發動拒吃行動。麥當勞原訂於今日（1月15日）推出攜手三麗鷗美樂蒂的聯名限定包裝活動，官方於14日晚間緊急宣佈取消，「金迎招財薯來堡」系列產品也延後推出。對此，麥當勞也於官方臉書發布公告，指出「我們知道過去我們遠遠做得不夠，只有通過實際的改變與努力，才能逐步讓大家、讓麥胞們重新建立對麥當勞的信任。」

麥當勞歷年均會於農曆春節期間，推出應景的「金迎招財薯來堡」、「金迎招財福堡」。繼去年攜手「Hello Kitty」之後，麥當勞今年則是攜手三麗鷗人氣角色「MY MELODY」，除了推出全套聯名包裝，同時加碼推出2款「MY MELODY福氣袋著走」帆布袋。此次聯名活動原預計於1月15日登場，但是麥當勞官方於1月14日晚間緊急喊卡。公告中指出，「My Melody」的聯名活動，因故取消；「金迎招財薯來堡」系列產品的推出時間，將另行公告。期間限定紅豆派，則維持1月15日上市。

對於麥當勞的公告，留言區湧入大批網友留言，指出「什麼時候要負起社會責任？」、「被三麗鷗切割了嗎？」、「性侵案都不用給個解釋嗎？」。麥當勞也於1月15日中午留言回覆，表示「關於案件，目前案件已進入司法程序，麥當勞持續全力配合檢警的調查、正在等待檢調公布調查結果，我們也相信司法最終會做出公正的裁決。而針對此次事件，我們也承諾會用具體行動負起應有的責任，全面檢討內部管理與制度，接下來會在社群與大家說明我們的改革進度。我們知道過去我們遠遠做得不夠，只有通過實際的改變與努力，才能逐步讓大家、讓麥胞們重新建立對麥當勞的信任。」