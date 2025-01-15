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SHIATZY CHEN蛇年企劃 加碼推藝術風紅包袋 遞傳豐盛

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
SHIATZY CHEN推出蛇年新企劃《New Year, New Beginnings》。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN推出蛇年新企劃《New Year, New Beginnings》。圖／SHIATZY CHEN提供

曆新年即將倒數來臨，設計師品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）在農曆年節倒數之際、發表了新一季經典的「新年棉襖」系列、全新企劃《New Year, New Beginnings》，並加碼推出蛇年限定紅包袋，召喚出喜悅、豐足的新年新相。

在一系列的新年企劃中，紅色、米白色的棉襖貫穿了系列視覺。透過多件棉襖的鋪排對比，除了讓人更近距離欣賞到精湛的玉石扣鎖，更有SHIATZY CHEN經典的刺繡工藝。刺繡的表面展現了清新、細緻的花卉紋飾，似有花香撲鼻而來。事實上，棉襖本就不是女性的獨享服裝，在新年企劃中也可見到男士穿著棉襖的局部特寫，並以細緻的圓形盤扣，呈現貫穿時態的東方文人雅士風格。

視覺中還有一幅動容的景緻：長者手削蘋果的俐落，除了帶有一份對家人的關懷，更像SHIATZY CHEN的工匠們以多重手藝守護了年節、工藝與美的傳統。甜美的蘋果亦成為了牛皮金屬窗櫺尖頭跟鞋的造型道具，象徵豐收的來年，更是與家人友朋暢聚時的舒心與甘美。

SHIATZY CHEN並加碼推出蛇年紅包袋，借重1920年代的裝飾藝術風格，將品牌首字母縮寫SC轉譯為裝飾性的設計元素，將新年的大紅與沈穩黑色、富裕飽滿的金色相結合，傳遞祝福、分享喜悅。實際獲取紅包袋詳情辦法，則可洽SHIATZY CHEN全台專賣店。

SHIATZY CHEN 牛皮金屬窗櫺尖頭跟鞋，24,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 牛皮金屬窗櫺尖頭跟鞋，24,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
以紅、黑、金三色交織的夏姿陳SHIATZY CHEN紅包袋，展現了1920年代的裝飾藝術風格。圖／SHIATZY CHEN提供
以紅、黑、金三色交織的夏姿陳SHIATZY CHEN紅包袋，展現了1920年代的裝飾藝術風格。圖／SHIATZY CHEN提供
透過鋪排拍攝的棉襖，讓人更加近距離欣賞了SHIATZY CHEN在刺繡、縫線、服裝設計的多重細節工藝。圖／SHIATZY CHEN提供
透過鋪排拍攝的棉襖，讓人更加近距離欣賞了SHIATZY CHEN在刺繡、縫線、服裝設計的多重細節工藝。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 中式領全絲手繡鋪棉外套，價格店洽。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 中式領全絲手繡鋪棉外套，價格店洽。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 墨蘭花烏干紗上衣，28,800元。圖／SHIATZY CHEN提供
SHIATZY CHEN 墨蘭花烏干紗上衣，28,800元。圖／SHIATZY CHEN提供

紅包 蛇年

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