SHIATZY CHEN蛇年企劃 加碼推藝術風紅包袋 遞傳豐盛

曆新年即將倒數來臨，設計師品牌夏姿陳（SHIATZY CHEN）在農曆年節倒數之際、發表了新一季經典的「新年棉襖」系列、全新企劃《New Year, New Beginnings》，並加碼推出蛇年限定紅包袋，召喚出喜悅、豐足的新年新相。

在一系列的新年企劃中，紅色、米白色的棉襖貫穿了系列視覺。透過多件棉襖的鋪排對比，除了讓人更近距離欣賞到精湛的玉石扣鎖，更有SHIATZY CHEN經典的刺繡工藝。刺繡的表面展現了清新、細緻的花卉紋飾，似有花香撲鼻而來。事實上，棉襖本就不是女性的獨享服裝，在新年企劃中也可見到男士穿著棉襖的局部特寫，並以細緻的圓形盤扣，呈現貫穿時態的東方文人雅士風格。

視覺中還有一幅動容的景緻：長者手削蘋果的俐落，除了帶有一份對家人的關懷，更像SHIATZY CHEN的工匠們以多重手藝守護了年節、工藝與美的傳統。甜美的蘋果亦成為了牛皮金屬窗櫺尖頭跟鞋的造型道具，象徵豐收的來年，更是與家人友朋暢聚時的舒心與甘美。