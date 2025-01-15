Uber Eats金門上線！在地排隊美食、生鮮雜貨都點得到 單筆最高折150元

Uber Eats金門上線啦！服務範圍正式擴及全台19個城市，包含澎湖、金門2離島服務範圍，為民眾解鎖日常生活便利新選擇，活絡在地餐飲業發展。不管是當地民眾，還是前往旅遊的觀光客，都可以透過Uber Eats平台輕鬆點購金門好滋味，想吃名店不必出門排隊人擠人。另外，金門唯一「家樂福」、「Mia C'bon」頂級超市，以及全聯、7-ELEVEN也都同步上線。歡慶拓點，輸入優惠序號「金門新朋友」，新用戶於金門地區訂單滿99元即可享4折折扣（單筆最高折抵150元），滿6筆訂單還有機會抽中價值2,025元的Uber Cash點數。

金門首波上線的商家合作夥伴便網羅深耕多年的在地傳統美味與知名連鎖商家，包含日前勇奪「台灣飲食產業奧斯卡獎」的「良金牧場」、以金門在地酒糟牛著稱的牛肉鍋「圓頭酒糟牛教父全牛火鍋」、金門人從小吃到大的早餐名店「傳記廣東粥」、藏身巷弄的質感小吃「雨川食堂｜金門戰地滋味」、祖傳五代的百年老店「馬家麵線」，都能透過Uber Eats即時點購。除了在地傳統好味道，更有「可不可熟成紅茶」、「CoCo都可」、「老先覺功夫窯燒鍋」等深受年輕族群喜愛的多元連鎖排隊名店。

更棒的是，金門最大的生鮮雜貨賣場「家樂福金門店」與頂級超市「Mia C'bon金門太湖店」也同步上線Uber Eats，隨時輕鬆選購超過上萬種商品，包含日常生活必需品到最新鮮的當地食材，以及眾多進口食材、零食、禮盒，精選零食飲品，都可以輕鬆在家點購。