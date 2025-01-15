套餐8折、啤酒65折！個人燒肉「IKIGAI」插旗台中

全家國際餐飲自創品牌「IKIGAI燒肉專門店」，自即日起正式進駐台中，開設新朝富店，乃是品牌第6間分店。除了提供個人燒肉套餐外，同時也攜手「SUNMAI金色三麥」，打造成首間燒肉餐酒館。為慶祝新店開幕，並可享「牛肉盛合套餐8折」、「指定啤酒65折」等不同優惠。

IKIGAI燒肉自2022年首度開幕，主打平價個人燒肉套餐，提供有Prime級嫩肩牛肉、牛肉盛合、日本山形和牛等21種個人套餐方案，價格自280元起。自2024年上半年起，IKIGAI燒肉即以1個月1店的速度積極展店。本次全新開幕的IKIGAI燒肉新朝富店，過去為「沃客牛排」，現在沃客牛排已完成階段性任務，正式轉型成為IKIGAI燒肉。IKIGAI燒肉新朝富店特色之一，即是攜手「SUNMAI金色三麥」，打造成為品牌首間燒肉餐酒館。於店內提供蜂蜜啤酒、鮮果草莓啤酒、白金生啤等特色啤酒。

為慶祝新店開幕，今日日前20名，可獲「牛肉盛合8折」優惠，原價600元，優惠價480元。即日起至3月3日期間，凡至店內用餐並於google留下五星評論，限量送「牛胸腹肉100g」一份；完成社群任務，也可獲贈「櫛瓜」或「小花枝6隻」等不同贈禮。即日起至2月28日，3款金色三麥特色啤酒，可享65折優惠。

此外，即日起至3月3日，另有優惠套餐方案。「和牛雙人餐」原價1,550元，優惠價1,468元；「澎湃四人餐」原價2380元，優惠價2,268元。另外還有指定肉品、食材加購優惠。活動期間點購開幕優惠套餐和加價購，可獲得「全家國際餐飲優惠券」，價值1,105元。