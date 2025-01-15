快訊

京華城退讓...願暫緩20%爭議容獎 李四川仍下一通牒

重點時段被搶還砍薪2萬 主播黯然離職回家顧小孩

獨家／輝達應許之地？台電CR1今評選 這兩大集團出手了

聽新聞
0:00 / 0:00

套餐8折、啤酒65折！個人燒肉「IKIGAI」插旗台中

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「IKIGAI燒肉」提供牛肉盛合套餐等多種選擇。全家餐飲/提供
「IKIGAI燒肉」提供牛肉盛合套餐等多種選擇。全家餐飲/提供

全家國際餐飲自創品牌「IKIGAI燒肉專門店」，自即日起正式進駐台中，開設新朝富店，乃是品牌第6間分店。除了提供個人燒肉套餐外，同時也攜手「SUNMAI金色三麥」，打造成首間燒肉餐酒館。為慶祝新店開幕，並可享「牛肉盛合套餐8折」、「指定啤酒65折」等不同優惠。

IKIGAI燒肉自2022年首度開幕，主打平價個人燒肉套餐，提供有Prime級嫩肩牛肉、牛肉盛合、日本山形和牛等21種個人套餐方案，價格自280元起。自2024年上半年起，IKIGAI燒肉即以1個月1店的速度積極展店。本次全新開幕的IKIGAI燒肉新朝富店，過去為「沃客牛排」，現在沃客牛排已完成階段性任務，正式轉型成為IKIGAI燒肉。IKIGAI燒肉新朝富店特色之一，即是攜手「SUNMAI金色三麥」，打造成為品牌首間燒肉餐酒館。於店內提供蜂蜜啤酒、鮮果草莓啤酒、白金生啤等特色啤酒。

為慶祝新店開幕，今日日前20名，可獲「牛肉盛合8折」優惠，原價600元，優惠價480元。即日起至3月3日期間，凡至店內用餐並於google留下五星評論，限量送「牛胸腹肉100g」一份；完成社群任務，也可獲贈「櫛瓜」或「小花枝6隻」等不同贈禮。即日起至2月28日，3款金色三麥特色啤酒，可享65折優惠。

此外，即日起至3月3日，另有優惠套餐方案。「和牛雙人餐」原價1,550元，優惠價1,468元；「澎湃四人餐」原價2380元，優惠價2,268元。另外還有指定肉品、食材加購優惠。活動期間點購開幕優惠套餐和加價購，可獲得「全家國際餐飲優惠券」，價值1,105元。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

IKIGAI燒肉新朝富店攜手金色三麥」，打造成為品牌首間燒肉餐酒館。全家餐飲/提供
IKIGAI燒肉新朝富店攜手金色三麥」，打造成為品牌首間燒肉餐酒館。全家餐飲/提供

套餐 燒肉 金色三麥

延伸閱讀

札幌市內散步3種行程推薦：賞銀杏紅葉、賞夜景與品嚐在地美食之旅

6人套餐現省5860元！和牛燒肉「旺盛苑」升級了

捷克對俄羅斯啤酒出口增長27% 引波蘭媒體譴責

超市牛肉也能煎出軟嫩多汁 專家教事先多加1物「分解蛋白質」

相關新聞

Uber Eats金門上線！在地排隊美食、生鮮雜貨都點得到 單筆最高折150元

Uber Eats金門上線啦！服務範圍正式擴及全台19個城市，包含澎湖、金門2離島服務範圍，為民眾解鎖日常生活便利新選擇...

套餐8折、啤酒65折！個人燒肉「IKIGAI」插旗台中

全家國際餐飲自創品牌「IKIGAI燒肉專門店」，自即日起正式進駐台中，開設新朝富店，乃是品牌第6間分店。除了提供個人燒肉...

手表裡藏棒棒糖？帝舵TUDOR蛇年推薦表 好事即刻成真

每到農曆新年，象徵熱情、團員的大紅色，總是身上少不定的經典用色。隨著2025蛇年將至，帝舵（TUDOR）推薦了品牌的Bl...

防水、輕巧、大空間！「比手機小，卻能裝下你的生活」—2025必備商務短夾

在追求高效與質感的生活裡，短夾已不只是裝鈔票和卡片的工具，更要能象徵品味、兼具實用。然而，市場上常見的短夾，不是過於厚重影響便攜性，就是容量不足難以滿足日常需求，加上台灣潮濕的氣候，讓許多人深受短夾變形、發霉受潮的困擾。這時候，一款尺寸小巧、容量強大的防水短夾，成為消費者期待已久的夢幻逸品。

過年高檔伴手禮烏魚子質量均佳 水產達人傳授選購及品嘗秘訣

快過年了，嘉義縣是國內烏魚子生產重鎮，烏魚子不只是高貴年貨食材，也是伴手禮高檔禮品，今年縣府未辦行嚴選黃金烏魚子評選競賽...

想瘦但又嘴饞！好市多人氣低熱量零食推薦

減肥的路上，嘴饞真的太難熬了，救星來啦～網友瘋狂激推的好市多必買健康零食，快來瞧瞧這些甩肉期間也能放心吃的推薦，讓你減重更輕鬆！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。