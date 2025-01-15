全家餐飲小金雞「IKIGAI 燒肉專門店」 進軍台中燒肉一級戰區

全家餐飲（7708）15日宣布，「IKIGAI燒肉」第六家店進軍台中燒肉一級戰區，於沃克牛排朝富店原址全新轉型開幕，並攜手台灣精釀啤酒第一品牌「SUNMAI金色三麥」，強強聯手打造首家燒肉餐酒館，主打高貴卻平價的個人燒肉套餐。

全家國際餐飲總經理辛紫綾表示，「IKIGAI燒肉」主打平價卻精緻的個人燒肉套餐，翻轉燒肉成為日常三餐選項之一，成功創造該品牌去年營收倍數成長的亮眼成績，其商業模式的研發和對於肉品的專業知識皆來自於沃克牛排，目前沃克牛排做為研發中心的階段性任務已完成，沃克牛排朝富店轉型為「IKIGAI燒肉」，同時，沃克牛排十年的深度地區客群經營，將成為插旗台中燒肉一級戰區的最有利助力。

「IKIGAI燒肉專門店」是全家餐飲首個自創品牌，2022年底首店開幕，歷經15個月的整備期後，去年上半年以一月一店的速度積極展店，成為旗下餐飲品牌小金雞。全家餐飲旗下品牌總店數目前累計達73店，包含大戶屋48店、bb.q CHICKEN韓式炸雞19店、「IKIGAI燒肉」6店，未來將持續在六都和新竹地區外，繼續拓展空白縣市開店，目標每年展店8-10家，三年內朝百店規模邁進。

辛紫綾表示，此次「IKIGAI燒肉」進軍全台燒肉競爭最激烈的台中地區，選在台中七期住宅、商辦林立的西屯區，考量周邊人潮多、商圈發展穩定，且觀察附近消費客群對於高品質的餐飲體驗需求高、接受度也廣，為了展現品牌突破差異化的用心，觀察台灣近年精釀啤酒呈現成長趨勢，獨特風味和多樣性，吸引年輕族群和追求品質族群，故攜手台灣精釀啤酒第一品牌「SUNMAI金色三麥」，打造首家「IKIGAI燒肉」餐酒館搶攻台中燒肉市場。

為慶祝「IKIGAI燒肉」新朝富店開幕，今日開幕限量推出20名牛肉盛合套餐8折嚐鮮優惠（原價600元）；1月15日-2月28日店內金色三麥三款特色啤酒享65折優惠；另外，1月15日-3月3日推出開幕優惠套餐「和牛雙人餐」和「澎湃四人餐」，還能獲得價值高達1,105元的「全家國際餐飲優惠券」，2月至5月，到集團旗下品牌大戶屋、IKIGAI燒肉和bb.q CHICKEN，點購套餐或消費滿399元，即贈送各品牌人氣餐點，讓消費者月月享有小確幸。