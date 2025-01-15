手表裡藏棒棒糖？帝舵TUDOR蛇年推薦表 好事即刻成真

每到農曆新年，象徵熱情、團員的大紅色，總是身上少不定的經典用色。隨著2025蛇年將至，帝舵（TUDOR）推薦了品牌的Black Bay碧彎型41毫米精鋼腕表，以精密性能、黑紅雙色交織，呈現穩重不失熱情的造型與收藏推薦。

首款Black Bay系列的問世，是從TUDOR一只1954年的潛水表Oyster Prince Submariner（Ref.7922）為靈感再出發。由於是潛水表，基於安全考量的單向旋轉表圈、具有懷舊風格的拱形水晶鏡面、提升閱讀辨識度的雪花式小時指針，都成為了今日Black Bay系列的設計特色。

蛇年推薦的Black Bay精鋼腕表則使用了41毫米的精鋼表殼並搭配具60分鐘刻度的酒紅色單向旋轉外圈，以延續了1958年初代作的特色：弧形鏡面下則有著黑色磨砂面盤，面盤中亦使用雪花式小時指針、圓形或長方形時標並施以夜光塗料，讓低光源環境下皆能輕鬆讀取時間。