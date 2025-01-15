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手表裡藏棒棒糖？帝舵TUDOR蛇年推薦表 好事即刻成真
每到農曆新年，象徵熱情、團員的大紅色，總是身上少不定的經典用色。隨著2025蛇年將至，帝舵（TUDOR）推薦了品牌的Black Bay碧彎型41毫米精鋼腕表，以精密性能、黑紅雙色交織，呈現穩重不失熱情的造型與收藏推薦。
首款Black Bay系列的問世，是從TUDOR一只1954年的潛水表Oyster Prince Submariner（Ref.7922）為靈感再出發。由於是潛水表，基於安全考量的單向旋轉表圈、具有懷舊風格的拱形水晶鏡面、提升閱讀辨識度的雪花式小時指針，都成為了今日Black Bay系列的設計特色。
蛇年推薦的Black Bay精鋼腕表則使用了41毫米的精鋼表殼並搭配具60分鐘刻度的酒紅色單向旋轉外圈，以延續了1958年初代作的特色：弧形鏡面下則有著黑色磨砂面盤，面盤中亦使用雪花式小時指針、圓形或長方形時標並施以夜光塗料，讓低光源環境下皆能輕鬆讀取時間。
手表動力來自TUDOR表廠自製的MT5602-U型自動上鍊機芯，除通過瑞士官方天文台認證（COSC）、還具METAS認證，性能可達70小時動力儲存。近距離欣賞不難發現，表款麵盤內有著宛如兒時甜點般的棒棒糖造型指針，當秒針分秒滑行運作，且讓新年、好運與好事、即刻成真。
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