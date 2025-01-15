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過年走春看展 6大話題探索藝術重溫經典動畫

中央社／ 台北15日電

今年農曆春節有9天連假，旅遊業者Klook指出，有6大熱門展覽，包含日本海外首站「Animage雜誌和吉卜力展」、台灣規模最大的草間彌生個展等，讓民眾走春可以好好逛。

Klook發布新聞稿表示，推薦6大展覽供旅客在農曆春節走春遊玩，包含吉卜力展、恐龍展等，且今年13到15歲首次能領取600點文化幣，16到22歲的青少年也享有1200點文化幣，都可適用展覽門票。

Klook介紹，日本海外首站「Animage雜誌和吉卜力展」即日起至4月6日在華山文創園區展開，除了可以重溫經典動畫的創作歷程，並首次揭露吉卜力工作室成立的秘密，展場中包含日本最受歡迎的「龍貓巴士拍照區」，也新增龍貓、風之谷、天空之城、魔女宅急便4部作品打卡牆。

草間彌生的「軌跡」與「奇跡」即日起至5月4日在國北師美術館，這也是睽違9年草間彌生再度來台，展覽精選1951至2005年間的版畫、拼貼、軟雕塑等近70組作品，透過「草間的綻放」、「圓點．原點」、「草間的蟄伏」與Love Forever主題區，帶領觀眾探索她顛覆性的藝術世界。

喜歡恐龍的民眾不能錯過泰坦恐龍展，Klook表示，紅遍全球的大英自然史博物館「史前巨獸：泰坦恐龍展」即日起至4月6日於國立台灣科學教育館，除了展出全長37公尺的泰坦恐龍化石，更設置全新互動裝置，帶領大小朋友趣味探索恐龍的誕生與演化歷程，甚至能透過偵測投影出與自己體重相仿的恐龍。

「印象派150週年光影藝術展」繼台北展出後移師高雄，即日起至4月6日在國立科學工藝博物館登場，展覽利用場地挑高空間，結合AI技術讓畫作動起來，讓觀眾彷彿走入畫中，感受印象派最重要的光影與時間變化，並透過圖片、影片以及仿真畫等多元方式，深入了解影響印象派深遠的馬奈、印象派創始人莫內、印象派畫家梵谷等人的創作與藝術貢獻。

承載許多七、八年級生的童年回憶，「小魔女DoReMi 25週年展」即日起至4月6日在華山文創園區登場，展覽除了展示歷代魔法堂，還有1比1小花復刻模型、五位主角的拍照打卡布景，以及展覽限定的魔女莉卡紀念品等。

日本動漫「名偵探柯南」連載30年，即日起至2月9日於高雄夢時代舉辦「名偵探柯南 連載30週年紀念展-高雄場」，不僅展出青山剛昌特別繪製的週年手稿，還首次公開30年來的「柯南．新一初期設定資料」，從入口處柯南等身模型開始，分為6大展區，包含經典名言、暗藏線索的死亡訊息、黑衣組織，以及不少粉絲喜愛的怪盜基德。

吉卜力 恐龍 日本

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