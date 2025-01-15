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過年高檔伴手禮烏魚子質量均佳 水產達人傳授選購及品嘗秘訣

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
烏魚子不只是高貴年貨食材，也是伴手禮高檔禮品，養殖與野生烏魚子那樣品質優？如何選購使用？讓消費者困擾，水產達人、退休的嘉義區漁會推廣部主任吳純裕，傳授選購食用撇步。圖／吳純裕提供
烏魚子不只是高貴年貨食材，也是伴手禮高檔禮品，養殖與野生烏魚子那樣品質優？如何選購使用？讓消費者困擾，水產達人、退休的嘉義區漁會推廣部主任吳純裕，傳授選購食用撇步。圖／吳純裕提供

快過年了，嘉義縣是國內烏魚子生產重鎮，烏魚子不只是高貴年貨食材，也是伴手禮高檔禮品，今年縣府未辦行嚴選黃金烏魚子評選競賽，養殖與野生烏魚子那樣品質優？如何選購使用？讓消費者困擾，水產達人、退休的嘉義區漁會推廣部主任吳純裕，傳授選購食用撇步。

吳純裕說，如果不迷思一定要吃野生烏魚子，台灣養殖烏魚子的品質，不比野生差。野生烏魚子是台灣漁船抓的，還是進口的，能確定嗎? 也許就是選擇思考方向。如何選擇好品質烏魚子，不要只看價格。

好的烏魚子從濕子曬到75%，也就是1台斤16兩的濕子，曬到剩11至12兩是最好吃。記住，把冷凍烏魚子退凍到不涼（冷凍子硬的，去不準），用手指肉輕按，凹陷會很快彈回平，就是了。如果按下彈不平，代表太濕了，曬不夠乾，不好吃。請問晒到90%，1斤賣1600元，跟晒到75%賣2000元，那個比較便宜呢？

鹹度，正常是用鹽裹在濕子外表約20分鐘，再用流水式清洗掉鹽。但如果一桶水一直洗，會整批烏魚子鹹度不一，後洗會比較鹹。如果遇到不肖者把濕子泡鹽水，那會增重，烏魚子正常外皮有鹹度，內部不鹹才是正常，泡鹽水會從外到內都鹹。所以吃起來就是滿口鹹，增重的烏魚子賣比較便宜，真的便宜嗎？透明度，好的烏魚子要帶透明度，表示壓得夠緊實。琥珀色：代表卵的成熟度夠。（以退凍烏魚子為準）

烏魚子吃法：高梁酒或米酒半淹，慢火煮，再換邊煮到收水即可，家庭式料理。有人簡單油炸一下，外酥內Q，餐廳、外燴常見。內行人吃法，要厚切才會吃出烏魚子的Q彈度，也可以用切丁的方式。切厚吃起來，讓您更享受。

嘉縣是全台最大烏魚養殖區及烏魚子製作集散地，面積250公頃，產量逾600公噸，今年質量俱佳。縣府過去辦烏魚子評鑑，成績差異不大，好的烏魚子外表美觀，大小厚薄一致，卵粒勻齊且有透明感，乾溼度適中且軟硬合宜，風味鮮美和口感香Q且鹹淡適中，顏色呈琥珀色。烏魚子依重量分「5至7兩」、「7兩重以上」2等級評鑑。

嘉義 烏魚子

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