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想瘦但又嘴饞！好市多人氣低熱量零食推薦

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示意圖／ChatGPT
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你也是零食愛好者嗎？每次嘴饞就會不小心嗑掉一包包的零食，雖然能迅速感到滿足，但不只增加了體重、影響外貌，對健康也造成不小的負擔。隨著現代人對健康觀念的重視，市面上也跟著販售著越來越多的「低熱量零食」，相當適合正在健身或是減重的人。

美國食品科技協會公布的一項研究顯示，只要吃對零食，它不僅不會阻礙你的減重之路，還能成為你的最佳輔助！透過適當的零食安排和份量控制，你可以有效緩解餐與餐之間的飢餓感，避免因過度饑餓而選擇垃圾食物，關鍵在於聰明挑選和正確食用方式。

甩肉期間也想解嘴饞！「好市多健康零食」熱門關鍵字揭曉

網路溫度計DailyView》
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標榜低熱量的健康零食琳瑯滿目，我們到底該怎麼挑選呢？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近一年「好市多健康零食」的網路討論，焦點為「纖三薯、燕麥棒、蒟蒻、果凍、減肥、低卡」等熱門關鍵字。網友分享在減重期間，偶爾也需要解解嘴饞、犒賞自己，才能保持堅持下去的動力，這時就需要相對低卡、低負擔的零食，紛紛表示「還好有這些零食陪我度過減肥期」、「原來也有吃起來不罪惡的零食」、「選對零食對減肥反而很有幫助」。

其中一款受到許多網友討論的人氣首選「健司 纖三薯脆片」一直是好市多的熱銷商品之一，由台農57號黃地瓜、台農66號橘地瓜、台農73號紫地瓜，三種地瓜脆片所組成，整顆帶皮切片，再進行低溫真空油炸。成分單純、無添加人工香料及味精，保留地瓜最原始的風味，吃起來清爽不油膩，相較其他洋芋片產品更天然、低負擔，深受甩肉一族喜愛。

健司纖三薯成減重族心頭好！激推：好吃、涮嘴、不罪惡

《網路溫度計DailyView》
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進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體來看「纖三薯」近二年網路好感度，正面聲量為620筆、負面聲量為89筆，正面聲量高於負面聲量約7倍，網路好感度（P／N值）為6.97，顯示纖三薯在消費者之間收穫不少好評。

只要提到健康的「低熱量零食」，「纖三薯」絕對榜上有名，低溫油炸的地瓜片吃起來酥脆香甜，沒有油耗味，天然成分讓大人小孩都能放心吃。還有網友分享創意吃法，把它當成甜品的好搭檔，比如撒上一點肉桂粉，瞬間變身健康版地瓜脆餅；或者淋上無糖巧克力醬，直接提升幸福感。還有人用它來取代炸薯條，搭配低脂優格醬，整個下午茶瞬間高級又低卡，成為減重期間的小確幸，難怪經常榮登好市多必買清單之一。

不少網友也經常在社群分享實際心得，指出「很適合晚上孩子睡了之後的媽媽追劇時間當零食，吃起來就是脆脆的又沒有太多的調味， 好吃涮嘴又沒那麼罪惡」、「吃時沒有油油的感覺，真的會一口接一口」、「健司纖三薯脆片可以當宵夜或加在沙拉裡，口感超酥脆但也不會太油膩，重點是地瓜香氣很足，但要小心是很容易一口接一口，建議裝一小碗慢慢吃」。健康又能滿足嘴饞，纖三薯真的是低熱量零食的優質選擇！

網友提供

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年12月26日至2024年12月25日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Instagram、Threads、TikTok、新聞媒體、討論區、部落格等網站。針對討論『好市多健康零食』、『纖三薯』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)、「網路好感度」(註2)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註2 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

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