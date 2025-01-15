鬼塚虎MEXICO 66新進化 6款金屬色狂飆Y3K未來感

Onitsuka Tiger鬼塚虎2025一開春就來個「超閃」新鞋款，全新推出MEXICO 66 SD METALLIC系列，以Y3K(Year 3000)為設計概念，共6款金屬色閃耀流光溢彩，上腳絕對搶眼。

MEXICO 66 SD METALLIC系列靈感源自未來科技的進化與都市霓虹光影的交錯，特別選用高反光金屬材質，搭配經典虎爪條紋，呈現出極具張力的視覺效果。全系列共6款配色，包含玫瑰金、曜黑銀、琥珀金、電光藍、烈焰紅、極光綠，鞋底也呼應鞋面的配色，詮釋Y3K時代的多元潮流態度。作為鬼塚虎經典鞋型MEXICO 66的全新進化版本，此系列也融入現代化科技元素，鞋面採用環保可回收皮革製作，鞋底採用高性能材質打造，實現舒適支撐。

當復古薄底鞋重回運動時尚主流焦點， PUMA也有全新Bella UT系列帶來珍珠銀白、復古黃黑、夢幻粉白、經典白黑4款配色，PUMA Bella UT保留Bella系列的薄底＋上翻外底元素，並融入更多全新細節設計。鞋面採用高級皮革材質，搭配PUMA招牌Formstrip彎刀元素，呈現層次分明的視覺效果。鞋頭加入麂皮包裹設計，鞋底為標誌性的點狀橡膠設計，搭配內建SOFTFOAM+鞋墊作為支撐，同樣訴求輕盈舒適體驗。