鬼塚虎MEXICO 66新進化 6款金屬色狂飆Y3K未來感

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Onitsuka Tiger鬼塚虎全新推出MEXICO 66 SD METALLIC系列，閃耀金屬光澤，共6款配色各5,580元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎全新推出MEXICO 66 SD METALLIC系列，閃耀金屬光澤，共6款配色各5,580元。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger鬼塚虎2025一開春就來個「超閃」新鞋款，全新推出MEXICO 66 SD METALLIC系列，以Y3K(Year 3000)為設計概念，共6款金屬色閃耀流光溢彩，上腳絕對搶眼。

MEXICO 66 SD METALLIC系列靈感源自未來科技的進化與都市霓虹光影的交錯，特別選用高反光金屬材質，搭配經典虎爪條紋，呈現出極具張力的視覺效果。全系列共6款配色，包含玫瑰金、曜黑銀、琥珀金、電光藍、烈焰紅、極光綠，鞋底也呼應鞋面的配色，詮釋Y3K時代的多元潮流態度。作為鬼塚虎經典鞋型MEXICO 66的全新進化版本，此系列也融入現代化科技元素，鞋面採用環保可回收皮革製作，鞋底採用高性能材質打造，實現舒適支撐。

當復古薄底鞋重回運動時尚主流焦點， PUMA也有全新Bella UT系列帶來珍珠銀白、復古黃黑、夢幻粉白、經典白黑4款配色，PUMA Bella UT保留Bella系列的薄底＋上翻外底元素，並融入更多全新細節設計。鞋面採用高級皮革材質，搭配PUMA招牌Formstrip彎刀元素，呈現層次分明的視覺效果。鞋頭加入麂皮包裹設計，鞋底為標誌性的點狀橡膠設計，搭配內建SOFTFOAM+鞋墊作為支撐，同樣訴求輕盈舒適體驗。

Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66 SD METALLIC系列烈焰紅。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66 SD METALLIC系列烈焰紅。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66 SD METALLIC系列玫瑰金。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66 SD METALLIC系列玫瑰金。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66 SD METALLIC系列電光藍。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66 SD METALLIC系列電光藍。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66 SD METALLIC系列琥珀金。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66 SD METALLIC系列琥珀金。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66 SD METALLIC系列極光綠。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎MEXICO 66 SD METALLIC系列極光綠。圖／Onitsuka Tiger提供
PUMA Bella UT系列帶來珍珠銀白、復古黃黑、夢幻粉白、經典白黑4款配色，各2,880元。圖／PUMA提供
PUMA Bella UT系列帶來珍珠銀白、復古黃黑、夢幻粉白、經典白黑4款配色，各2,880元。圖／PUMA提供
PUMA Bella UT系列復古黃黑2,880元。圖／PUMA提供
PUMA Bella UT系列復古黃黑2,880元。圖／PUMA提供

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