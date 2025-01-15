一杯288！UG推「24K金箔奶茶」 再送開運招財組

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「Mr. Wish」推出「荔枝紅茶」。圖／Mr. Wish提供
「Mr. Wish」推出「荔枝紅茶」。圖／Mr. Wish提供

春節腳步將至，來杯招財開運的手搖飲吧！「UG」限時推出使用一整片「24K金箔」的開運新品「金箔雲頂」，帶來豪華奢侈的招財意象；「Mr. Wish」則以「大橘大荔」的寓意出發，推出「大橘紅茶」、「荔枝紅茶」，同樣為新年迎來開運喜氣。

連鎖手搖飲「UG」即日起限時推出開運新品「金箔雲頂」，標榜使用三窨十五茉奶茶，搭配哈密瓜雲頂奶蓋，再鋪上「一整片24K金箔」打造而成，帶來視覺與味覺的雙重豪華盛宴，每杯售價288元。活動期間凡於UG全門市購買一杯金箔雲頂，或是消費滿288元以上，就贈送「五刮五吉招財組」，呈現五吉（有錢）感，搭配五刮五吉招財袋、開運「五吉招財卡」，為小龍年帶來滿滿福氣。

主打鮮果茶的「Mr. Wish」，迎接新年推出「大橘紅茶」，以椪柑的酸甜果香結合熟成紅茶的醇厚韻味，帶來平衡的滋味，每杯60元。同步登場的「荔枝紅茶」，以蜜熬荔枝果泥搭配熟成紅茶，果香中帶著微妙苦澀與回甘，每杯45元，搭配大橘紅茶，更帶來「大橘大荔」的吉祥寓意。即日起至春節期間，消費不限金額，還可隨機獲贈「來蛇去」趣味春聯。

「UG」限時推出開運新品「金箔雲頂」，添加一整片24K金箔。圖／UG提供
「UG」限時推出開運新品「金箔雲頂」，添加一整片24K金箔。圖／UG提供
「Mr. Wish」則以「大橘大荔」的寓意出發，推出「大橘紅茶」。圖／Mr. Wish提供
「Mr. Wish」則以「大橘大荔」的寓意出發，推出「大橘紅茶」。圖／Mr. Wish提供

荔枝 開運

延伸閱讀

北市北投復興公園、硫磺谷溫泉泡腳池 春節休園8天

台鐵春節增39列北中直達列車 行車時間2小時內

台中市府啟動春節食安專案 監控民生物資價格穩定

元大期春節交易不打烊 開戶送600元

相關新聞

一杯288！UG推「24K金箔奶茶」 再送開運招財組

春節腳步將至，來杯招財開運的手搖飲吧！「UG」限時推出使用一整片「24K金箔」的開運新品「金箔雲頂」，帶來豪華奢侈的招財...

SEVENTEEN、GD常吃的「藥菓」是什麼？李多慧狂買15萬

韓籍啦啦隊女神李多慧在1月12日上傳個人最新影片。影片中，李多慧特別將個人的YouTube部份收益捐款給台灣兒童福利機構...

鬼塚虎MEXICO 66新進化 6款金屬色狂飆Y3K未來感

Onitsuka Tiger鬼塚虎2025一開春就來個「超閃」新鞋款，全新推出MEXICO 66 SD METALLIC...

LONGTAIL改裝再出發 35歲新銳主廚推出6道式創意套餐

位於北市敦化南路的LONGTAIL Restaurant & Bar，自創立以來首度進行改裝，並迎來年僅35歲的新任主廚...

滿「賺」迎新春！卡地亞經典設計紅金燦亮招財開運

適逢乙巳新歲，卡地亞（CARTIER）以充滿喜氣的金紅色，與鋪鑲滿「賺」（鑽）的經典珠寶迎接新春。卡地亞品牌代表色就是一...

法式優雅、卓越視界 MONTAGUT推出透視感墨鏡系列

MONTAGUT夢特嬌推出全新法式透視感墨鏡系列，為現代旅人與時尚愛好者帶來兼具功能與美學的視覺盛宴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。