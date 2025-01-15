一杯288！UG推「24K金箔奶茶」 再送開運招財組

春節腳步將至，來杯招財開運的手搖飲吧！「UG」限時推出使用一整片「24K金箔」的開運新品「金箔雲頂」，帶來豪華奢侈的招財意象；「Mr. Wish」則以「大橘大荔」的寓意出發，推出「大橘紅茶」、「荔枝紅茶」，同樣為新年迎來開運喜氣。

連鎖手搖飲「UG」即日起限時推出開運新品「金箔雲頂」，標榜使用三窨十五茉奶茶，搭配哈密瓜雲頂奶蓋，再鋪上「一整片24K金箔」打造而成，帶來視覺與味覺的雙重豪華盛宴，每杯售價288元。活動期間凡於UG全門市購買一杯金箔雲頂，或是消費滿288元以上，就贈送「五刮五吉招財組」，呈現五吉（有錢）感，搭配五刮五吉招財袋、開運「五吉招財卡」，為小龍年帶來滿滿福氣。