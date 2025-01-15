一杯288！UG推「24K金箔奶茶」 再送開運招財組
春節腳步將至，來杯招財開運的手搖飲吧！「UG」限時推出使用一整片「24K金箔」的開運新品「金箔雲頂」，帶來豪華奢侈的招財意象；「Mr. Wish」則以「大橘大荔」的寓意出發，推出「大橘紅茶」、「荔枝紅茶」，同樣為新年迎來開運喜氣。
連鎖手搖飲「UG」即日起限時推出開運新品「金箔雲頂」，標榜使用三窨十五茉奶茶，搭配哈密瓜雲頂奶蓋，再鋪上「一整片24K金箔」打造而成，帶來視覺與味覺的雙重豪華盛宴，每杯售價288元。活動期間凡於UG全門市購買一杯金箔雲頂，或是消費滿288元以上，就贈送「五刮五吉招財組」，呈現五吉（有錢）感，搭配五刮五吉招財袋、開運「五吉招財卡」，為小龍年帶來滿滿福氣。
主打鮮果茶的「Mr. Wish」，迎接新年推出「大橘紅茶」，以椪柑的酸甜果香結合熟成紅茶的醇厚韻味，帶來平衡的滋味，每杯60元。同步登場的「荔枝紅茶」，以蜜熬荔枝果泥搭配熟成紅茶，果香中帶著微妙苦澀與回甘，每杯45元，搭配大橘紅茶，更帶來「大橘大荔」的吉祥寓意。即日起至春節期間，消費不限金額，還可隨機獲贈「蛇來蛇去」趣味春聯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言