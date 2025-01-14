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LONGTAIL改裝再出發 35歲新銳主廚推出6道式創意套餐

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
LONGTAIL新任主廚陳加朗。圖／LONGTAIL Restaurant & Bar提供
LONGTAIL新任主廚陳加朗。圖／LONGTAIL Restaurant & Bar提供

位於北市敦化南路的LONGTAIL Restaurant & Bar，自創立以來首度進行改裝，並迎來年僅35歲的新任主廚陳加朗（Erik Chen），希望重新定義無國界料理，以嶄新能量重新出發，迎接2025年。

新任主廚同時帶來全新六道式短套餐，每人每套3,080元＋10%，推薦搭配佐餐調酒或無酒精調飲，每人每套3杯980元＋10%。晚餐時段為晚間6點至8點半，晚間9點之後供應單點菜單。此外，即日起至2月5日止，每晚9點後點選酒單上之「經典調酒」及「精選葡萄酒」，第二杯由LONGTAIL招待。

陳加朗主廚出生於泰國曼谷，10歲移居台灣，15歲遠赴加拿大求學，自小展開跨國生活，25歲於溫哥華餐廳Miku（現為米其林指南餐廳）正式踏進廚房。他曾於米其林二星RAW餐廳任職3年，也曾擔任義大利Fine Dining餐廳FRASSI的開店副主廚。

陳加朗認為，「料理的本質，在於探索食材的無限可能。」因此他不拘泥單一菜系，而是融合各國文化與技法，將食材轉化提升。在此概念下，以發酵、熟成等料理技法，探索中式菜餚的深遠風韻，結合西式料理手法細細層疊內斂含蓄的味覺深度，全新套餐納入XO醬、鎮江醋、甲魚上湯、杏仁茶等中菜元素，淋漓呈現本次LONGTAIL Restaurant & Bar新菜單。

在此同時，LONGTAIL Restaurant & Bar也透過改裝以全新風貌重新出發，餐廳門面以勃根地紅為主色，呈現古典宅邸的沉穩氣派，內部採用自然材質與溫暖色調，土黃色沙發、磚紅椅面與紅泥刷色牆面，為空間注入親和感，也勾勒出典雅華美的視覺效果。

開胃小點。圖／LONGTAIL Restaurant & Bar提供
開胃小點。圖／LONGTAIL Restaurant & Bar提供
鴨、黑蒜、晚香玉筍。圖／LONGTAIL Restaurant & Bar提供
鴨、黑蒜、晚香玉筍。圖／LONGTAIL Restaurant & Bar提供
鮑魚、蠔、酸白菜。圖／LONGTAIL Restaurant & Bar提供
鮑魚、蠔、酸白菜。圖／LONGTAIL Restaurant & Bar提供
內部採用自然材質與溫暖色調。圖／LONGTAIL Restaurant & Bar提供
內部採用自然材質與溫暖色調。圖／LONGTAIL Restaurant & Bar提供

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