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滿「賺」迎新春！卡地亞經典設計紅金燦亮招財開運

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Trinity戒指大型款，白K金、玫瑰金、黃K金鑲嵌鑽石，62萬元。圖／卡地亞提供
Trinity戒指大型款，白K金、玫瑰金、黃K金鑲嵌鑽石，62萬元。圖／卡地亞提供

適逢乙巳新歲，卡地亞（CARTIER）以充滿喜氣的金紅色，與鋪鑲滿「賺」（鑽）的經典珠寶迎接新春。卡地亞品牌代表色就是一抹優雅貴氣的紅，在這次全新的形象中，帶「金」的各式經典珠寶與朱「紅」的各式皮件喜氣洋溢，帶「鑽（賺）」的Trinity新作更於2025年開春之際為新年帶來好的起始！

全新推出的鋪鑲滿鑽Trinity枕型項鍊及戒指，將極具象徵意義的「金」與「鑽（賺）」相結合，在歡慶Trinity系列一百週年後持續創新。方中帶圓、線條摩登洗練的三色金枕形戒指，於2025年迎來全新鑲鑽版本，提供寬窄兩種不同版本的演繹，搭配一枚鑽石環圈的鋪鑲吊墜，為Trinity的枕形造型美學提供更為豐富迷人的完整選擇。

除了全新的設計，經典的Trinity項鍊也以璀璨鑽石輝映新春，與Clash de Cartier項鍊、LOVE手環共同點亮燦然心願。品牌的經典象徵美洲豹Panthère de Cartier，也以鑲鑽的「鑽豹」諧音「賺爆」，更進一步呼應全系列暗藏的招財開運象徵，讓自然靈感映照萬像生機。包括Ballon Bleu de Cartier、Tank Française、Baignoire等經典腕表，也都有與紅色相應的金輝光彩，將新年璀璨時刻點滴珍藏。

2025年以卡地亞金紅喜氣、鋪鑲滿「賺」迎新春。圖／卡地亞提供
2025年以卡地亞金紅喜氣、鋪鑲滿「賺」迎新春。圖／卡地亞提供
2025年以卡地亞金紅喜氣、鋪鑲滿「賺」迎新春。圖／卡地亞提供
2025年以卡地亞金紅喜氣、鋪鑲滿「賺」迎新春。圖／卡地亞提供
Baignoire de Cartier玫瑰金腕表迷你款，43萬4,000元。圖／卡地亞提供
Baignoire de Cartier玫瑰金腕表迷你款，43萬4,000元。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹香水，50ML，3,000元；100ML，4,200元。圖／卡地亞提供
La Panthère美洲豹香水，50ML，3,000元；100ML，4,200元。圖／卡地亞提供
Trinity項鍊大型款，白K金、玫瑰金、黃K金半鋪鑲鑽石，41萬2,000元。圖／卡地亞提供
Trinity項鍊大型款，白K金、玫瑰金、黃K金半鋪鑲鑽石，41萬2,000元。圖／卡地亞提供
Trinity戒指經典款，白K金、玫瑰金、黃K金鑲嵌鑽石，39萬3,000元。圖／卡地亞提供
Trinity戒指經典款，白K金、玫瑰金、黃K金鑲嵌鑽石，39萬3,000元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹戒指，黃K金鑲嵌祖母綠、縞瑪瑙、鑽石，143萬元。圖／卡地亞提供
Panthère de Cartier美洲豹戒指，黃K金鑲嵌祖母綠、縞瑪瑙、鑽石，143萬元。圖／卡地亞提供
C de Cartier櫻桃紅小牛皮鍊帶包迷你款。圖／卡地亞提供
C de Cartier櫻桃紅小牛皮鍊帶包迷你款。圖／卡地亞提供
2025年以卡地亞金紅喜氣、鋪鑲滿「賺」迎新春。圖／卡地亞提供
2025年以卡地亞金紅喜氣、鋪鑲滿「賺」迎新春。圖／卡地亞提供
Trinity枕形吊墜，白K金、玫瑰金、黃K金半鋪鑲鑽石，約24萬3,000元。圖／卡地亞提供
Trinity枕形吊墜，白K金、玫瑰金、黃K金半鋪鑲鑽石，約24萬3,000元。圖／卡地亞提供
Tank Française玫瑰金鑲鑽腕表中型款。圖／卡地亞提供
Tank Française玫瑰金鑲鑽腕表中型款。圖／卡地亞提供
LOVE手環，玫瑰金鋪鑲鑽石經典款，150萬元。圖／卡地亞提供
LOVE手環，玫瑰金鋪鑲鑽石經典款，150萬元。圖／卡地亞提供

戒指 鑽石

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