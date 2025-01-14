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滿「賺」迎新春！卡地亞經典設計紅金燦亮招財開運
適逢乙巳新歲，卡地亞（CARTIER）以充滿喜氣的金紅色，與鋪鑲滿「賺」（鑽）的經典珠寶迎接新春。卡地亞品牌代表色就是一抹優雅貴氣的紅，在這次全新的形象中，帶「金」的各式經典珠寶與朱「紅」的各式皮件喜氣洋溢，帶「鑽（賺）」的Trinity新作更於2025年開春之際為新年帶來好的起始！
全新推出的鋪鑲滿鑽Trinity枕型項鍊及戒指，將極具象徵意義的「金」與「鑽（賺）」相結合，在歡慶Trinity系列一百週年後持續創新。方中帶圓、線條摩登洗練的三色金枕形戒指，於2025年迎來全新鑲鑽版本，提供寬窄兩種不同版本的演繹，搭配一枚鑽石環圈的鋪鑲吊墜，為Trinity的枕形造型美學提供更為豐富迷人的完整選擇。
除了全新的設計，經典的Trinity項鍊也以璀璨鑽石輝映新春，與Clash de Cartier項鍊、LOVE手環共同點亮燦然心願。品牌的經典象徵美洲豹Panthère de Cartier，也以鑲鑽的「鑽豹」諧音「賺爆」，更進一步呼應全系列暗藏的招財開運象徵，讓自然靈感映照萬像生機。包括Ballon Bleu de Cartier、Tank Française、Baignoire等經典腕表，也都有與紅色相應的金輝光彩，將新年璀璨時刻點滴珍藏。
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