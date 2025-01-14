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南北月相都看得到！OMEGA超霸隕石月相表 雅秀陰翳之美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
歐米茄（OMEGA）發表了全新超霸月相隕石表，具有隕石面盤、南北月相兩項特色。圖／OMEGA提供
歐米茄（OMEGA）發表了全新超霸月相隕石表，具有隕石面盤、南北月相兩項特色。圖／OMEGA提供

月亮的存在，提醒了人們無常與脆弱、陰翳之美。歐米茄（OMEGA）今日發表了全新超霸月相隕石表，結合了可同時顯示南北月相顯示功能的隕石面盤，展現自億萬光年以來的深邃、精密複雜與美。

由於地球特殊的大氣層，讓天外隕石掉落在地球表面時已經過了大氣、高溫的無情摩擦沖刷，更讓每一枚隕石都具有獨一無二的「表情」紋理。OMEGA全新的Speedmaster系列「超霸月相隕石表」將以43毫米的精鋼材質帶來兩種款式：以黑色PVD塗層或電鍍灰色塗層的鐵隕石面盤，同時表款的月相顯示也使用了光華略帶弧面的隕石為材料，可同時顯示南北半球的月相，背景中的星星位置則還原了1969年阿波羅11號登月時、由OMEGA表廠所在地比爾抬頭仰望的星空圖。

全新的9914手動上鏈同軸擒縱9914機芯並通過大師天文台認證，並具備15,000高斯抗磁性能，以及通過「瑞士聯邦計量研究院」（METAS）的認證，在運行的精準度、抗磁性、品質，都有非一般的精密複雜。表面的12點鐘方向都有著草寫、經典的Speedmaster超霸字樣，同時以隕石的滄桑與月相的變化莫測，展現時間的本質：詩意、無常與永恆。

新款OMEGA超霸月相隕石表，以隕石的滄桑、月相的變化莫測，展現了時間的本質。圖／OMEGA提供
新款OMEGA超霸月相隕石表，以隕石的滄桑、月相的變化莫測，展現了時間的本質。圖／OMEGA提供
六點鐘方向的月相盤，將可同時顯示南北半球的兩種月相。圖／翻攝自 IG @ omega
六點鐘方向的月相盤，將可同時顯示南北半球的兩種月相。圖／翻攝自 IG @ omega
歐米茄全新超霸月相隕石表，精鋼、43毫米、9914同軸擒縱大師天文台機芯，時間顯示、計時碼表、南北月相，56萬6,000元。圖／OMEGA提供
歐米茄全新超霸月相隕石表，精鋼、43毫米、9914同軸擒縱大師天文台機芯，時間顯示、計時碼表、南北月相，56萬6,000元。圖／OMEGA提供
歐米茄（OMEGA）發表全新超霸月相隕石表，展現自億萬光年以來的深邃、精密複雜與美。圖／OMEGA提供
歐米茄（OMEGA）發表全新超霸月相隕石表，展現自億萬光年以來的深邃、精密複雜與美。圖／OMEGA提供
9914同軸擒縱大師天文台機芯，以3/4夾板與精美的打磨修飾細節，兼具賞玩性與南北月相顯示功能。圖／OMEGA提供
9914同軸擒縱大師天文台機芯，以3/4夾板與精美的打磨修飾細節，兼具賞玩性與南北月相顯示功能。圖／OMEGA提供

表面 隕石 高溫

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