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7-ELEVEN「OPEN!家族」16款LINE主題貼圖限時免費下載！9款年節應景限量商品粉絲必收

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
7-ELEVEN金蛇年推出全新「OPEN!家族與時尚代表雪玲兔波波」共16款LINE主題貼圖，即日起至2月13日開放限時免費下載，使用期限為180日。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN金蛇年推出全新「OPEN!家族與時尚代表雪玲兔波波」共16款LINE主題貼圖，即日起至2月13日開放限時免費下載，使用期限為180日。圖／7-ELEVEN提供

社群軟體已成為大眾生活不可或缺的存在，從小朋友到銀髮族都喜愛使用各式LINE主題貼圖，7-ELEVEN金蛇年推出全新「OPEN!家族與時尚代表雪玲兔波波」共16款LINE主題貼圖，預計共陪伴民眾180天，即日起限時免費下載，讓開春新年迎來好兆頭。

7-ELEVEN自2020年起首度推出OPEN!家族系列貼圖，至今已開發8次主題貼圖、累計破千萬下載人次體驗，其中2024年龍年主題貼圖也已有近百萬人下載、累計使用次數逾1,300萬次。

迎接金蛇年到來，7-ELEVEN以「2025 OPEN!新年快樂動次動!」為主題，全新設計開發共16款有聲動動貼圖，集結OPEN!家族角色成員以及時尚代表雪鈴兔波波共8個超人氣角色，除了慶賀新年專用的「蛇年如意」、「恭喜發財」等吉祥語懶人包，還有實用應景可用一整年的日常語錄，隨時在線上聊天都能看到OPEN!家族可愛身影。

「2025 OPEN!新年快樂動次動!」LINE官方貼圖即日起至2月13日開放限時免費下載（共16款，使用期限為180日，下載路徑為LINE「首頁」→「貼圖小舖」→「新增」中下載。

年節腳步近，7-ELEVEN祭出9款超萌OPEN!系列商品，包含「OPEN!蛇年立體造型春聯（3件組）」、「OPEN!蛇年春聯組（每套5張）」、「OPEN!蛇年立體紅包袋」、「OPEN!蛇年好運貼紙」、「OPEN!蛇年絨毛玩偶」等，讓大小朋友可以幫家中更換新布置迎來新氣象；還有開賣即吸引大批粉絲到各家門市購買試手氣的「OPEN!好運不倒翁」，共有8種顏色不同造型（隨機出貨），數量有限售完為止，粉絲必收。

此外，自1月22日起於7-ELEVEN門市消費當筆加價購59元可獲得限量「OPEN!蛇來運轉燈籠」，售完為止。

「OPEN!蛇年絨毛玩偶」，售價429元。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!蛇年絨毛玩偶」，售價429元。圖／7-ELEVEN提供
自1月22日起於7-ELEVEN門市消費當筆加價購59元可獲得限量「OPEN!蛇來運轉燈籠」，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
自1月22日起於7-ELEVEN門市消費當筆加價購59元可獲得限量「OPEN!蛇來運轉燈籠」，售完為止。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN祭出9款超萌OPEN!系列商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN祭出9款超萌OPEN!系列商品。圖／7-ELEVEN提供
「蛇年限定迷你春聯貼紙」一袋共18張。圖／7-ELEVEN提供
「蛇年限定迷你春聯貼紙」一袋共18張。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN祭出9款超萌OPEN!系列商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN祭出9款超萌OPEN!系列商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN祭出9款超萌OPEN!系列商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN祭出9款超萌OPEN!系列商品。圖／7-ELEVEN提供
開賣即吸引大批粉絲到各家門市購買試手氣的「OPEN!好運不倒翁」，共有8種顏色不同造型（隨機出貨），每個售價99元。圖／7-ELEVEN提供
開賣即吸引大批粉絲到各家門市購買試手氣的「OPEN!好運不倒翁」，共有8種顏色不同造型（隨機出貨），每個售價99元。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!蛇年立體造型春聯」內含3款精美造型立體春聯。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!蛇年立體造型春聯」內含3款精美造型立體春聯。圖／7-ELEVEN提供
今年7-ELEVEN以「2025 OPEN!新年快樂動次動!」為主題全新設計開發共16款有聲動動貼圖、集結OPEN!家族角色成員以及時尚代表雪鈴兔波波共8個超人氣角色。圖／7-ELEVEN提供
今年7-ELEVEN以「2025 OPEN!新年快樂動次動!」為主題全新設計開發共16款有聲動動貼圖、集結OPEN!家族角色成員以及時尚代表雪鈴兔波波共8個超人氣角色。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!蛇年春聯組」內含5張春聯，搭配精美紙筒包裝。圖／7-ELEVEN提供
「OPEN!蛇年春聯組」內含5張春聯，搭配精美紙筒包裝。圖／7-ELEVEN提供

免費下載 蛇年 貼圖

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