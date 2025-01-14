法式優雅、卓越視界 MONTAGUT推出透視感墨鏡系列

墨鏡早已成為不分季節的必備配件單品，MONTAGUT夢特嬌推出全新法式透視感墨鏡系列，為現代旅人與時尚愛好者帶來兼具功能與美學的視覺盛宴。此系列以法式優雅為靈感，完美融合高科技鏡片與精緻設計，在材質與框型上皆細節滿滿，為日常和旅行增添更多格調。

透視感鏡片 更時尚

MONTAGUT法式墨鏡系列以柔和的奶茶色調鏡片為特色，搭配外觀經典百搭的大尺寸膠框與不退流行的飛行員款式，簡約又不失優雅，細膩詮釋法式美學。

女款墨鏡採用具有高韌性與耐衝擊的尼龍鏡片，有效減少破裂風險，提供更安全的防護，男款墨鏡則以適合戶外運動的偏光鏡片為主，有效阻隔刺眼的炫光，並減少視覺疲勞，無論駕車、戶外運動還是海邊漫步，都能呈現真實自然的色彩，享受無與倫比的視覺清晰。

輕盈設計 全天舒適

為減少長時間佩戴墨鏡可能帶來的壓迫感，MONTAGUT特別注重鏡框與臉型的貼合設計。現代感十足的大尺寸鏡框，不僅有效修飾臉型，搭配具有透明感的鏡片，賦予墨鏡獨特風格。鏡框亦採用輕量材質提供舒適感，打造出極輕的佩戴體驗。

MONTAGUT法式墨鏡系列不僅是一款功能性配件，更是為整體造型增添魅力的時尚單品。