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春節不打烊！吉比鮮釀初一至五 點數雙倍、可全額折抵
迎接農曆春節，吉比鮮釀餐廳於1月21日至2月2日，集結人氣熱銷餐點，推出雙人和四人「春聚饗樂套餐」，每套2488元起。活動期間除推出「珮爾愛爾」鮮釀啤酒限量供應，更於初一至初五祭出會員點數兩倍送，點數可再折抵消費金額或兌換指定餐飲。
吉比鮮釀餐廳會員初一至初五期間到各店消費，紅鑽會員原本消費100元可累積3點，期間消費100元可以回饋6點；2點可折抵 1 元，可全數折抵消費金額，消費越多、賺越多，只要下載吉比鮮釀餐廳APP ，即可免費註冊成為會員。
「春聚饗樂套餐」兩人套餐2488元，含兩道精選主菜，和沙拉、開胃菜及甜點各一道。其中「紐澳良香煎海鱸與碳烤鮮蝦」將新鮮海鱸以紐奧良辣粉香煎後，表皮脆香，上方淋上以「多特蒙黃金拉格」啤酒、大蒜奶油和墨西哥辣椒特製而成的醬汁，搭配Q彈烤蝦、清爽的佛手瓜藜麥與玄米飯，層次豐富。
「春聚饗樂套餐」四人套餐4699元，含兩道開胃菜、一道沙拉、三道主菜及一道甜點。其中包括最受歡迎人氣料理「梅爾森BBQ豬肋排」，使用整片小豬嫩肋排，表面塗上梅爾森烤肉醬，火烤後肉的焦香與醬的鹹香融合，肉質軟嫩一咬即脫骨，與經典人氣蒜味薯條、泰式捲心蔬堪稱絕配。
春節期間也特別供應源自 80 年代美國當地小型精釀啤酒廠的淡色愛爾啤酒「珮爾愛爾」，只要點用「春聚饗樂套餐」，就可以享有優惠價180元（原價230元），加購 一杯375毫升的「珮爾愛爾」，不限加購杯數。
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